Linea 6 della Metropolitana di Napoli: lavori completi entro la fine del 2020

La Linea 6 della Metropolitana di Napoli unirà le zone di Fuorigrotta, Mergellina e di Chiaia a tutta la rete metropolitana di Napoli con una grande stazione di interscambio a Piazza Municipio

Entro il 2020 verrà completata la Linea 6 della metropolitana di Napoli, quella linea che collegherà la zona occidentale al centro della città, da Piazzale Tecchio a Fuorigrotta a Piazza Municipio nel centro di Napoli.

La stazione di Piazza Municipio della Linea 6 sarà connessa alla stazione della Linea 1 e i viaggiatori, senza uscire in superfice, potranno proseguire con la Linea 1 o verso la Stazione Centrale o verso il centro di Napoli, Materdei, il Vomero, la zona collinare e Piscinola.

L’annuncio è stato dato poco tempo fa dalla Hitachi-Ansaldo, concessionaria per i lavori della Linea 6 di Napoli, in un video disponibile alla fine del post in cui si vedono gli avanzamenti dei lavori. Sono stati anche spiegati gli interventi di potenziamento impiantistico che ci hanno consentito di dotare i treni dei più moderni sistemi di sicurezza che regolano la marcia.

Per l’inizio del 2021 si potrà partire con lo svolgimento della fase di pre-esercizio, che sarà a cura del gestore, e poi l’apertura al pubblico.

Le stazioni della Linea 6 della Metropolitana

Le stazioni della linea 6 che andranno in esercizio collegheranno Piazzale Tecchio a Piazza Municipio e saranno disponibili le fermate di Mostra, Augusto, Lala e Mergellina, con stazioni già realizzate e funzionanti, e quelle di Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e Municipio che saranno completate entro il 2020.

La prima tratta della linea 6, quella relativa al collegamento Mostra-Mergellina, è già stata aperta al pubblico nel febbraio 2007, con 4 fermate che corrispondono alle stazioni di Mostra, Augusto, Lala e Mergellina.

Le prime tre sono state disegnate dall’architetto Uberto Siola assieme alla riqualificazione delle relative piazze, con molto verde e spazi urbani. La stazione di Mergellina è stata progettata dall’architetto Vittorio Magnago Lampugnani ed è un primo punto d’interscambio con la rete di metropolitane di Napoli in quanto dispone di un collegamento diretto con la stazione Mergellina FS e la fermata linea 2 della Metropolitana.

La seconda tratta della linea 6 è quella relativa al collegamento Mergellina-Municipio ed è quella di cui si parla nell’annuncio di questi giorni. Sarà dunque completata entro il 2020 e dispone di 4 stazioni che seguono quella di Mergellina e che sono Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e Municipio che avranno anche opere di artisti contemporanei e si aggiungeranno alle stazioni dell’arte della Linea 1.

E’ una tratta che si sviluppa in sotterranea tra gli edifici di via Piedigrotta fino a largo Torretta e poi va lungo la Riviera di Chiaia fino ad arrivare a piazza Vittoria e poi, sempre in galleria, fino a piazza Municipio.