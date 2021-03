Metropolitana Linea 6 di Napoli: in via di completamento la stazione Arco Mirelli | Le foto

Buone notizie dalla linea 6 della Metropolitana di Napoli che unirà le zone di Fuorigrotta, Mergellina e di Chiaia a tutta la rete metropolitana di Napoli con interscambio a Piazza Municipio. Un recente sopralluogo alla Stazione di Arco Mirelli indica il mese di Ottobre 2021 come termine dei lavori.

Continuano, nonostante l’emergenza, i lavori di completamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli che collegherà la zona occidentale al centro della città. Dopo le buone notizie circa il completamento della stazione Chiaia ci sono novità anche per la Stazione di Arco Mirelli.

La stazione Arco Mirelli si trova sul percorso Piazzale Tecchio – Piazza Municipio che prevede le fermate di Mostra, Augusto, Lala e Mergellina, con stazioni già funzionanti, e quelle di Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e Municipio in via di ultimazione. Troverete tutte le informazioni sulla linea 6 su un nostro precedente post.

La stazione Arco Mirelli della Metro Linea 6

La stazione Arco Mirelli, si trova al termine della Riviera di Chiaia, in corrispondenza con piazza della Repubblica. La costruzione della stazione è stata un’occasione per riqualificare l’intera Piazza della Repubblica ed anche l’accesso ovest della Villa Comunale di Napoli.

La nuova stazione della Metro Linea 6 di Arco Mirelli è stata progettata dall’architetto Hans Kolhoff e sarà un’altra stazione dell’arte perché conterrà le opere dell’artista Rebecca Horn.

La Horn è una grande artista internazionale che conosce bene Napoli perché a Natale del 2002 Piazza del Plebiscito fu invasa da 333 teschi fusi in ghisa e 77 luci al neon circolari: erano le “capuzzelle” di Rebecca Horn, la grande opera d’arte all’aperto che caratterizzò la piazza e che, in forma ridotta si può vedere in una grande sala del Museo Madre.

Per il completamento della Stazione Arco Mirelli ad oggi, cioè inizio marzo 2021, risultano complete al 90%, le opere di stazione e sono in corso le prove sugli impianti e il pre-esercizio della stessa, che si effettua sulla linea da Mostra a San Pasquale.

La fine dei lavori della stazione è programmata per ottobre 2021.

Un riassetto generale anche per Piazza della Repubblica

Il progetto della stazione Arco Mirelli ha previsto anche il totale riassetto di Piazza della Repubblica con il rifacimento della rotatoria attorno al “Monumento allo scugnizzo”, che è stato restaurato e riposizionato in asse con viale Dohrn.

Tutta la zona avrà un nuovo assetto viario con molte aree sistemate a verde, un sottopasso commerciale pedonale di collegamento con la Riviera di Chiaia, ed anche dei padiglioni di stazione che potranno essere utilizzati per eventi culturali, mostre e concerti. Aspettiamo dunque ottobre 2021 per vedere la fine dei lavori della stazione.

