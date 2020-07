Al via i test e prove notturne su 2 nuovi treni della Metro 1 di Napoli

Sono iniziate a Napoli le prove di circolazione e i tanti test dei primi due nuovi treni della Linea 1 della Metropolitana di Napoli che sono già consegnati.

Iniziati a Napoli i test per le prove di circolazione dei primi due nuovi treni della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. I primi due treni, dei venti ordinati, sono stati consegnati mesi fa e ora sono arrivati anche i tecnici spagnoli della Casa Costruttrice per iniziare le operazioni di test e prova dei primi due convogli.

I tecnici spagnoli sono già al lavoro, assieme ai tecnici di Anm, sui test dinamici e statici dei convogli test complessi che dureranno alcuni mesi di notte e che prevedono prove di circolazione per alcune ore, con pesi e zavorre per simulare il peso dei passeggeri, e poi fermate e ripartenze con apertura e chiusura delle porte.

Di notte poi sono iniziate le prove dei treni sulla linea 1 della Metro che hanno iniziato a percorrere il percorso tra Piscinola e Garibaldi.

Questi due nuovi treni entreranno in circolazione all’inizio del 2021 mentre dalla Spagna arriveranno progressivamente all’incirca uno al mese gli altri treni in costruzione che verranno poi sottoposti ai procedimenti di test e collaudo.

I venti nuovi treni della Linea 1 entreranno progressivamente in servizio e ci sarà un periodo di convivenza di circa due anni con gli otto treni attuali in circolazione sulla Linea 1.

Nei primi mesi del 2021 entreranno progressivamente in funzione almeno 5 nuovi treni e si inizieranno a vedere i benefici per gli utenti. Nel frattempo, sono anche iniziati i corsi di formazione e abilitazione per altri macchinisti.