Metropolitana Linea 6 di Napoli: le straordinarie foto della stazione Chiaia

La Linea 6 della Metropolitana di Napoli unirà le zone di Fuorigrotta, Mergellina e di Chiaia a tutta la rete metropolitana di Napoli con una grande stazione di interscambio a Piazza Municipio. Doveva essere completata nel 2020 ma, la situazione d’emergenza in corso sta rallentando i lavori che comunque vanno avanti. Oggi vi presentiamo le straordinarie foto della stazione Chiaia

Continuano i lavori di completamento della Linea 6 della metropolitana di Napoli che collegherà la zona occidentale al centro della città e che ci porterà da Piazzale Tecchio a Fuorigrotta a Piazza Municipio, nel centro di Napoli.

A Piazza Municipio la stazione della Linea 6 sarà connessa alla stazione della Linea 1 e i viaggiatori, senza uscire in superfice, potranno proseguire con la Linea 1 verso il centro di Napoli, Materdei, la zona collinare del Vomero e Piscinola oppure raggiungere la Stazione Centrale e, tra qualche tempo, l’Aeroporto di Capodichino.

Oggi vi presentiamo la Stazione Chiaia che si trova sul percorso Piazzale Tecchio – Piazza Municipio che prevede le fermate di Mostra, Augusto, Lala e Mergellina, con stazioni già funzionanti, e quelle di Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e Municipio in via di ultimazione. Troverete tutte le informazioni sulla linea 6 su un nostro precedente post.

La stazione Chiaia della Linea 6 della Metropolitana di Napoli

La stazione Chiaia – Monte di via Monte di Dio si trova a piazza Santa Maria degli Angeli alla fine di via Gennaro Serra, la strada che sale da piazza del Plebiscito verso via Monte di Dio all’incrocio con via Nicotera, vicino al Teatro Politeama.

Via Chiaia sarà anche raggiungibile con un’uscita dedicata e anche grazie all’ascensore che è vicino al Ponte di Chiaia, impianto rinnovato completamente e riaperto in questi giorni.

La nuova stazione di Chiaia è stata progettata dall’architetto napoletano Uberto Siola e sarà una stazione dell’arte con opere affidate all’artista Peter Greenaway. Tutte le opere strutturali sono complete e sono in corso delle finiture della stazione.

La stazione servirà l’ampia zona intorno alla collina di Pizzofalcone, al confine tra i quartieri Chiaia e San Ferdinando e sarà la fermata più vicina a Piazza del Plebiscito, raggiungibile a piedi in pochi minuti scendendo per via Gennaro Serra.

Una straordinaria stazione dell’arte a Chiaia

La grande stazione sotterranea progettata da Siola prevede un edificio ipogeo alto circa dieci piani, che avrà uno straordinario un percorso centrale costituito da una gradonata elicoidale che si troverà in un grosso edificio cilindrico, coperto da una cupola in acciaio e cristallo.

A regime ci saranno due entrate: una su via Chiaia una a piazza Santa Maria degli Angeli. La copertura dell’intero impianto unifica e potenzia l’immagine spaziale di tutta la complessa architettura di stazione. Le foto sono di pochi giorni fa e provengono dalla pagina Facebook del Vicesindaco di Napoli.

