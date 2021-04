La metro Linea 1 arriva a Poggioreale: come sarà la nuova stazione

E’ stata completata la prima delle due gallerie della metro linea 1 che collegheranno Capodichino a Poggioreale grazie alla “talpa” che ora verrà rapidamente rimontata nel cantiere di Capodichino per ripartire con la realizzazione della seconda galleria che sarà completata entro il 2021. Cogliamo quindi l’occasione per raccontarvi come sarà la stazione metro di Poggioreale

Buone notizie dalla Metro Linea 1 di Napoli. È stata completata in questi giorni la prima delle due gallerie che collegheranno Poggioreale con l’Aeroporto di Capodichino, chiudendo così la Linea 1 che arriverà da Piscinola a Capodichino passando per il porto e la stazione ferroviaria.

Il collegamento tra le due stazioni è realizzato con due gallerie affiancate e la prima delle due è stata completata. Ogni galleria avrà un unico binario e sarà lunga 1 Km e la macchina che le sta realizzando lavora su un diametro di 6,80m.

La “Talpa” che ha scavato il primo tunnel è una macchina T.B.M. (tunnel boring machine), apparecchiatura specifica per la costruzione di queste gallerie: ora verrà rapidamente rimontata nel cantiere di Capodichino, dove lavorerà in un pozzo ad una profondità di 40 metri. per ripartire con la realizzazione della seconda galleria che dovrebbe essere pronta per la fine del 2021.

La stazione della Metro Linea 1 di Poggioreale

La nuova stazione Poggioreale della Linea 1 della Metro di Napoli sarà su via Nuova Poggioreale di fronte all’ingresso del Cimitero Monumentale ed è stata progettata dall’Architetto Mario Botta.

Il progetto di Botta ha previsto il recupero e l’utilizzo della vecchia barriera doganale costruita da Stefano Gasse nel 1830, trasformando l’emiciclo di Poggioreale preesistente in un porticato aperto al transito e ai pedoni.

Ci sarà anche un grande lucernario che permetterà alla luce di penetrare ai piani sottostanti mentre di sera l’illuminazione proveniente dall’interno della stazione rischiarerà la zona.

L’edificio che servirà come nuova stazione è uno dei pochi rimasti in città dell’ultima cinta muraria realizzata a Napoli attorno al 1830 e che fu chiamata Muro Finanziere perché serviva contro il contrabbando.

La nuova stazione sarà di fronte all’ingresso del cimitero monumentale di Poggioreale e nelle immediate vicinanze della linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana con la quale costituirà un punto di interscambio. La fine dei lavori e l’apertura della stazione sono previsti entro il 2022.

