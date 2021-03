La stazione Duomo della Metro Linea 1 di Napoli aprirà a Luglio: una delle più belle al mondo

Da luglio si potrà utilizzate la fermata Duomo della Linea 1 della Metro. Nella stazione però continueranno i lavori per riportare alla luce lo straordinario Tempio Romano ritrovato a soli otto metri sotto piazza Nicola Amore. Una scoperta straordinaria della grande Napoli ai tempi dei romani

Stavolta ci siamo sul serio: da luglio si potrà utilizzare la stazione Duomo della linea 1 della metropolitana di Napoli e sarà un’altra stazione dell’arte. L’annuncio dal vice sindaco del Comune di Napoli dopo un recente sopralluogo. Già in questi giorni si stanno si stanno liberando le aree del cantiere a Piazza Nicola Amore non necessarie al proseguimento dei lavori e si sta avviando un nuovo dispositivo di traffico.

Il Tempio romano a soli otto metri sotto Piazza Nicola Amore

La metro passa già da anni per la fermata Duomo ma non effettua la fermata. Ciò che ha ritardato molto il cantiere è il ritrovamento a soli 8 metri sotto il livello della piazza di un tempio romano dedicato ai giochi Isolimpici, un grande tempio del primo secolo d.C.

Il tempio sarà visibile anche da fuori la stazione della metropolitana grazie alla speciale cupola ideata dai progettisti. Al momento è stato recuperato solo metà dell’antico manufatto romano e i lavori continueranno, anche dopo l’apertura al pubblico, per recuperare lo straordinario Templio nella sua interezza. Il progetto prevede, partendo dalla superficie di scendere fino a 40 metri di profondità dove ci sarà la fermata dei treni.

Un progetto dell’archistar Massimiliano Fuksas

La stazione è stata progettata dell’archistar Massimiliano Fuksas e dalla moglie Doriana Mandrelli e sarà una stazione straordinaria, una nuova stazione dell’arte per Napoli e una passeggiata, quasi da astronauti, come l’ha definita lo stesso Fuksas.

L’elemento che renderà unica al mondo la stazione sarà una grande cupola trasparente, che si troverà in Piazza Nicola Amore, all’inizio di via Duomo, da cui si accederà alla stazione e da cui anche dall’esterno si potrà vedere il tempio sottostante. Un elemento strutturale particolarissimo realizzato in acciaio corten e vetro che coprirà tutta la stazione.

Chi entrerà alla straordinaria struttura potrà vivere un viaggio particolare attraverso una serie di luci che cambieranno colore seguendo la luce naturale dall’alba al tramonto, fino alla notte.

Per il momento, quando la stazione sarà aperta a luglio, si accederà lungo delle scale. La copertura sarà istallata quando termineranno i lavori di scavo sul tempio romano. Maggiori informazioni sui reperti ritrovati durante i lavori della Stazione Duomo

Arrivato anche il quarto nuovo treno della Metro

Buone notizie anche per i nuovi treni. In questi giorni è arrivato dalla Spagna anche il quarto nuovo treno e, a breve potrebbero iniziare ad entrare in servizio anche i primi due che stanno facendo le prove durante la notte.

Maggiori informazioni nel filmato del Comune di Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata

Altre cose da conoscere sulla metro dell’arte di Napoli Linea 1

Le cose da conoscere sulla metro dell’arte di Napoli Linea 6

Le cose da conoscere sulla metro dell’arte di Napoli Linea 7

Una nuova metro per Napoli la Linea 10