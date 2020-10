La rassegna teatrale Controvento riapre la Casa della Musica

Il Palapartenope riapre in sicurezza dopo otto mesi con il teatro dei giovani e la rassegna Controvento che si terrà, fino a novembre, alla Casa della Musica Federico I con spettacoli proposti a soli 8 euro

Chiuse da ben 8 mesi le due grandi sale del Teatro Palapartenope e Casa della Musica di Fuorigrotta a Napoli riapriranno dal 13 Ottobre 2020, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, per la rassegna Controvento che presenta il teatro dei giovani talenti under 35.

Controvento si terrà alla Casa della Musica, dal 13 ottobre al 6 novembre 2020, con rappresentazioni in piena sicurezza, e con una programmazione di spettacoli quasi totalmente inediti per la Regione Campania con giovani e propositive compagnie.

Tutte proposte interessanti che ricercano e sperimentano nuovi linguaggi e nuovi allestimenti applicando una politica di contenimento dei prezzi con spettacoli presentati a soli 8 euro.

Si parte il 13 e 14 Ottobre con lo spettacolo ERO 70, scritto e diretto da Emanuele Bilotta con David Capoccetti cui seguirà il 15 e 16 Ottobre il debutto nazionale di IO DISERTO testo di Antonio Mocciola, regia di Diego Sommaripa con Alfonso D’Auria e Vincenzo Coppola e di seguito tante altre interessanti proposte tutte di compagnie Under 35. Una rassegna che vuole essere, ancora una volta, una vetrina per i giovani, in un momento difficile.

Controvento – Rassegna Teatrale Under 35

13 – 14 OTTOBRE ORE 21 – ERO 70 – Scritto e diretto da Emanuele Bilotta con David Capoccetti

15 -16 OTTOBRE ORE 21 – IO DISERTO – Di Antonio Mocciola Regia Diego Sommaripa Con Alfonso D'Auria e Vincenzo Coppola

17 OTTOBRE ORE 21- 18 OTTOBRE ORE 18 – ERA NA VOTA – Regia e drammaturgia Fabio Di Gesto – Con Francesca Morgante, Maria Claudia Pesapane, Luca Lombardi – Chitarra Lucio De Filippis

22 OTTOBRE ORE 21 – HIRPUS SAMNITES – Di e Con Angelo Sateriale

23 – 24 OTTOBRE ORE 21 – TRE TRIS – Di e Con Diego Sommaripa ed Angelo Perotta

Di e Con Diego Sommaripa ed Angelo Perotta 6 NOVEMBRE ORE 21 – GELDUSC – regia e drammaturgia Francesca Morgante – Con Francesca Morgante e Maria Claudia Pesapane

Controvento: prezzi, orari e date

Quando: dal 13 ottobre al 6 novembre 2020

dal 13 ottobre al 6 novembre 2020 Dove: Casa della Musica – Via Corrado Barbagallo 115 – Napoli

Intero €8 – Under 35/ Over 65 €5

Intero – Under 35/ Over 65 Contatti e informazioni: 081.5700008 – sito ufficiale Palapartenope

