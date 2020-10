Comicon Extra: Mostra antologica su Milo Manara nella Rocca dei Rettori di Benevento

Nel segno di Manara è una mostra su Milo Manara, il grande disegnatore italiano, che ha lavorato con Fellini, Enzo Biagi e tanti altri

Dal 2 ottobre al 29 novembre 2020 nella Rocca dei Rettori a Benevento si terrà la mostra Nel segno di Manara dedicata al genio del fumetto Milo Manara.

Una bella mostra antologica che rientra nel programma “COMICON Extra” e che arriva a Benevento dopo il grande successo riscosso a Bologna.

In esposizione nelle grandi sale della Rocca dei Rettori di Benevento, circa 70 opere di Milo Manara suddivise in sette sezioni dove potremo vedere sia la produzione a fumetti che il suo lavoro di illustratore per il cinema, la stampa e la pubblicità.

Infatti, nei suoi 50 anni di carriera, Milo Manara si è occupato un po di tutto lavorando con Federico Fellini, illustrando la sceneggiatura di un Viaggio a Tulum, poi su tre episodi della Storia d’Italia a fumetti di Enzo Biagi, e fumetto e tante e celebri opere realizzate con Hugo Pratt.

A Benevento è disponibile anche un ricco catalogo Nel Segno di Manara, pubblicato da COMICON Edizioni, che ripercorre la lunga carriera del Maestro di Luson con una esauriente bibliografia e una cronologia delle tante mostre dedicate a Manara in Italia e all’estero, oltre a due storie inedite pubblicate in Francia e mai apparse in Italia.

Le altre mostre del Comicon in Campania

La mostra “Nel Segno di Manara” a Benevento fa parte di un progetto di promozione della cultura del fumetto voluto dal COMICON su tutto il territorio campano con altre attività e mostra tra cui da Spider-Man a Star Wars ad Avellino, 5 è il numero perfetto a Caserta, Manga Made in Italy a Napoli e Tex. 70 anni di un mito a Salerno.

La mostra rispetta le normative vigenti di sicurezza con biglietti nomitativi, distanziamento e mascherine obbligatorie.

Milo Manara: prezzi, orari e date

Quando: dal 2 ottobre al 29 novembre 2020

dal 2 ottobre al 29 novembre 2020 Dove: Rocca dei Rettori a Benevento

Rocca dei Rettori a Benevento Orari : 10:00 – 19:00. Lunedì chiuso

: 10:00 – 19:00. Lunedì chiuso Prezzo biglietto: Biglietti (nominativi): Intero: 5,00 € | Gratuito per under 18, over 65 e possessori di abbonamento COMICON 2020 | Gruppi (solo su prenotazione) Acquisto online go2.it

Biglietti (nominativi): Intero: 5,00 € | Gratuito per under 18, over 65 e possessori di abbonamento COMICON 2020 | Gruppi (solo su prenotazione) Acquisto online go2.it Contatti e informazioni: Nel segno di Manara

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata