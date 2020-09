Cantine aperte 2020 in Campania: vendemmia e passeggiate nelle vigne

Le aziende e cantine della Campania che aderiscono al Movimento Turismo del Vino apriranno le loro tenute con tanti eventi e passeggiate tra i vigneti

Alcune aziende vitivinicole e cantine campane, tra settembre e ottobre, saranno aperte nei weekend per accogliere le persone con lo straordinario profumo delle uve e del mosto.

Un periodo di grande attività per le aziende vinicole che devono lavorare in vigna e poi selezionare i grappoli migliori e poi avviarli alla produzione, ma un periodo anche suggestivo per visitare i vigneti e vedere i vignaioli impegnati nella raccolta dell’uva e nelle prime fasi di lavorazione.

E, anche quest’anno, alcune aziende agricole, aderenti al Movimento Turismo del Vino accoglieranno gli appassionati con vari tipi di eventi come mostre d’arte, assaggi di vini e di specialità locali, spettacoli e molto altro.

L’inclemenza del tempo non ha facilitato finora questi eventi ma, per i primi weekend di Ottobre alcune aziende hanno reso noti i loro programmi di visita alle cantine, fatto salvo naturalmente rimandarli in caso di maltempo. Ve ne segnaliamo qualcuno invitandovi sempre a verificare, telefonando alle aziende se gli eventi programmati si terranno o meno.

Cantine aperte in vendemmia

Cantine Sorrentino Vesuvio – Via fruscio 2, 80042 Boscotrecase (NA) – Domenica 4 Ottobre 2020 dalle ore 9.30 meeting in vigna e vendemmia e poi alle ore 13.00: pranzo contadino o’ maccaturo con tante buone specialità del luogo con prezzo adulto 25 euro mentre bimbo (con menù dedicato) 10 euro. E’ necessario portare con se forbici e guanti monouso. Posti limitati e pieno rispetto delle normative vigenti per l’emergenza. Lo svolgimento dell’evento sarà soggetto alle condizioni meteo. Prenotazione obbligatoria Per info&prenotazioni: 338 1354415 evento ufficiale

Cantine Mastroberardino – tenuta di Mirabella Eclano (AV) – Nei prossimi 4 sabati di ottobre 2020 (il 3, 10,17 e il 24) ci sarà una giornata speciale con accesso alle vigne durante la vendemmia, visita ai luoghi più suggestivi della tenuta con spiegazioni sul ciclo del vino, vendemmia dei ragazzi con caccia al tesoro e pranzo in vigna con degustazione per adulti . Ogni giornata sarà caratterizzata da uno speciale menu per consentire di degustare al meglio i vini proposti in abbinamento. Per i bambini un menu ad hoc. Partecipazione Euro 45,00 (menu adulti), Euro 25,00 (menu bambini). Prenotazione obbligatoria. Per Info e prenotazioni: tel: 0825.431293 – I menù verranno pubblicati di volta in volta sulla pagina facebook

Tenuta Cavalier Pepe – Via Francesco De Sanctis, Luogosano (AV) – Sabato 3 e domenica 4 ottobre ma anche per tutti i week-end fino al 25 ottobre 2020 anche alle tenute del Cavalier Pepe ci saranno eventi per far vivere agli ospiti uno dei momenti più emozionanti dell'anno. Accoglienza speciale, raccolta delle uve, passeggiate tra i vigneti, pigiatura dell'uva nei tini di legno, brindisi, pranzo con degustazione dei nostri vini… sono solo alcune delle peculiari attività riservate ai nostri amici. Non mancheranno sorprese in esclusiva. E poi Pranzo Menu Contadino con degustazione di vini alle ore 13.00 nella Veranda o nella Sala Grande del Ristorante della Tenuta con 5 Vini, DOC e DOCG: Nel pomeriggio possibilità di prendere parte ad una visita guidata in cantina con spiegazione del processo di vinificazione e degustazione del mosto in fermentazione. Le attività termineranno intorno alle ore 16.30. Il costo è di 50€ per adulto e di 30€ per bambino. Si consiglia d'indossare un abbigliamento pratico e scarpe comode. Prenotazione obbligatoria Per info e prenotazioni è possibile chiamare al: 349 3172480 / 393 0725905 / 0827 73766 evento facebook

