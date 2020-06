Drive-in, il cinema all’aperto in auto a Pozzuoli: il programma delle proiezioni

In attesa delle riaperture delle sale cinematografiche a Pozzuoli è rientrato in funzione il Drive in Pozzuoli

Ha riaperto giovedì 11 giugno 2020 il Drive In di Pozzuoli, un grande cinema all’aperto che ci consente da tempo di vedere i film comodamente nella nostra auto. E in onore dei Drive in Americani che in questo periodo stanno riaprendo giorno dopo giorno con il film Cult più famoso al mondo, anche quello di Pozzuoli ha inaugurando la riapertura con una proiezione cult di GREASE.

Da giovedì 25 giugno e questo weekend del 27/28 giugno Settimana Thriller al Drive in di Pozzuoli con L’uomo invisibile con spettacoli il venerdì, sabato e domenica alle 21:00 e alle 22:50 e poi lunedi, mercoledì e giovedì spettacolo unico alle 21:30.

Anche un’anteprima al Drive in di Pozzuoli

Da non perdere anche da giovedì 9 luglio 2020 Il Ladro di Cardellini e proprio il 9 luglio prima della proiezione ci saranno al Drive in di Pozzuoli gli attori Nando Paone, Yuliya Mayarciuck, Viviana Cangiano ed il regista Carlo Luglio.

Drive in di Pozzuoli è un cinema quasi storico

Il Drive in di Pozzuoli è un cinema particolare che nasce oltre 20 anni fa ma che è dotato di nuovissimi proiettori digitali e che riesce ad offrire sempre un’ampia e diversificata che accontenta un po tutti.

L’ampia struttura consente oltre 120 posti auto e proietta in continuazione spettacoli di tutti i tipi e di tutti i gusti con un personale molto professionale ed affidabile. Un cinema speciale da provare in particolar modo in questo periodo.

Pozzuoli Drive in: informazioni, programmazione e info misure di sicurezza