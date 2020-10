L’Altro Giappone: rassegna cinematografica gratuita nel nuovo auditorium del MANN di Napoli

Inaugurazione del nuovo Auditorium del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, con la rassegna cinematografica gratuita “L’Altro Giappone – Il privato e la Storia”

Tra il 17 e il 23 ottobre 2020 si terrà la rassegna cinematografica gratuita “L’Altro Giappone – Il privato e la Storia” al MANN di Napoli. Con la manifestazione si inaugurerà il nuovo Auditorium del Mann tra film, dibattiti ed incontri con gli esperti.

A Napoli un’occasione unica per conoscere il Giappone più autentico e scoprire che la cultura orientale non è tanto lontana da noi. Un evento interessante organizzato dall’associazione L’Altro Giappone in rete con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli che presenterà quattro giorni di film, dibattiti ed incontri con gli esperti.

L’Altro Giappone, che si svolgerà sabato 17 e domenica 18, giovedì 22 e venerdì 23 ottobre 2020 sarà il primo evento ospitato nel nuovo Auditorium del MANN. Alla rassegna sarà possibile partecipare gratuitamente previa prenotazione obbligatoria nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza.

L’Altro Giappone – Il privato e la Storia: programma

Sabato 17 ottobre 2020

ORE 16 I ‘kisha club’. Il rapporto tra i media e il governo giapponese. Incontro con PIO D’EMILIA , autore, corrispondente per SkyTg24, MARTA STEFANILE , avvocato. Conduce ANTONIO MOSCATELLO , autore e giornalista per Askanews.

Incontro con , autore, corrispondente per SkyTg24, , avvocato. Conduce , autore e giornalista per Askanews. ORE 17 Proiezione del film di Tatsuya Mori, i-DOCUMENTARY OF THE JOURNALIST, 2019, 113’; prima visione in presenza, in collaborazione con il FAR EAST FILM FESTIVAL di Udine. V.O. con sottotitoli in italiano. In sala il giornalista Pio d’Emilia, che ha partecipato al film.

Domenica 18 Ottobre 2020

ORE 11 Proiezione del documentario BIO di LORENZO FODARELLA , 2019, 110’, anteprima assoluta, prodotto da Antonio e Daniela Di Gruttola. Saranno presenti in sala il regista e i produttori. Conduce GABRIELE DE RISI , blogger giapponetvb. V.O. con sottotitoli in italiano. Il documentario sarà preceduto da un video del Napoli Matsuri (Festival) di Kagoshima, città gemellata con Napoli dal 1960.

Proiezione del documentario di , 2019, 110’, anteprima assoluta, prodotto da Antonio e Daniela Di Gruttola. Saranno presenti in sala il regista e i produttori. Conduce , blogger giapponetvb. V.O. con sottotitoli in italiano. Il documentario sarà preceduto da un video del Napoli Matsuri (Festival) di Kagoshima, città gemellata con Napoli dal 1960. ORE 16 Introduzione al film e proiezione di EUGENE SMITH, 678 DAYS IN THE PACIFIC , 2019, 54’.

Introduzione al film e proiezione di , 2019, 54’. ORE 17 Eugene W. Smith, gli Occhi della Storia – Discovery of Unpublished Films. Incontro con SHINICHI KAWARADA , Asahi Shimbun, e PAOLO PATRIZI , fotogiornalista, conduce ANTONIO MOSCATELLO , askanews.

Incontro con , Asahi Shimbun, e , fotogiornalista, conduce , askanews. ORE 18 Proiezione di PHOTOGRAPHY IS A SMALL VOICE: EUGENE SMITH AND MINAMATA, 2019, 54’. Proiezioni in collaborazione con NHK World, prima visione cinematografica. V.O. con sottotitoli in inglese

Giovedì 22 Ottobre 2020

ORE 16 Proiezione del film NOBODY TO WATCH OVER ME di Ryoichi Kimizuka, 2009, 118’; in collaborazione e a cura dell ’Istituto Giapponese di Cultura . Candidato ufficiale del Giappone agli Oscar 2009. V.O. con sottotitoli in italiano. Presenta DONATELLA TROTTA , autrice e giornalista de il Mattino.

Proiezione del film di Ryoichi Kimizuka, 2009, 118’; in collaborazione e a cura dell Candidato ufficiale del Giappone agli Oscar 2009. V.O. con sottotitoli in italiano. Presenta , autrice e giornalista de il Mattino. ORE 19 Riti di passaggio. La cinematografia di Naomi Kawase . Talk con CHIARA GHIDINI , saggista e docente Unior, e AMLETO DE SILVA , scrittore, disegnatore, umorista.

. Talk con , saggista e docente Unior, e , scrittore, disegnatore, umorista. ORE 20 Proiezione di STILL THE WATER di Naomi Kawase, 2014, 120’. V.O. con sottotitoli in italiano

Venerdì 23 Ottobre 2020

ORE 16 Presentazione del libro di ANTONIO MOSCATELLO “ Forse non tutti sanno che in Giappone ”, conduce GABRIELE DE RISI , blogger giapponetvb.

Presentazione del libro di “ ”, conduce , blogger giapponetvb. ORE 17 Il caos dentro / il caos fuori: Akutagawa ‘giornalista’ a Shanghai . Talk con gli accademici GIORGIO AMITRANO , autore, traduttore e docente Unior; PAOLO VILLANI , autore, traduttore e docente Università di Catania; LUCA MILASI , traduttore e docente La Sapienza. Partecipa la scrittrice ANTONELLA CILENTO , direttrice de Lalineascritta. Conduce ANTONIO MOSCATELLO , askanews

. Talk con gli accademici , autore, traduttore e docente Unior; , autore, traduttore e docente Università di Catania; , traduttore e docente La Sapienza. Partecipa la scrittrice , direttrice de Lalineascritta. Conduce , askanews ORE 17.45 Proiezione di A STRANGER IN SHANGHAI, di Taku Kato, 2019, 74’, in collaborazione con NHK World, prima visione cinematografica in Italia. V.O. con sottotitoli.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria solo online sul sito ufficiale L’Altro Giappone – Il privato e la Storia

