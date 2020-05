Cinema in Campania: un video per rilanciare il settore

La situazione di emergenza che stiamo vivendo ha messo in crisi anche il Settore del Cinema e delle produzioni televisive. Un bel video con le musiche di Enzo Avitabile e le foto di Gianni Fiorito per rilanciarlo

A Napoli e in Campania a causa della situazione di emergenza sono state interrotte le riprese di film e fiction che si stavano girando in città o che erano in programma.

Parliamo di produzioni storiche come quella di un Posto al Sole la soap di Rai3 che va in onda ogni sera su RAI 3 e di quelle non ancora iniziate, anche se annunciate, della terza serie dell’Amica Geniale.

Ma a Napoli erano in funzione anche altri set come quelli per la nuova serie del Bastardi di Pizzofalcone tratta dai bei libri di Maurizio De Giovanni e poi anche della nuova produzione di Mina Settembre sempre di De Giovanni.

Fermate anche le riprese di Qui rido io un film di Mario Martone sulla vita di Eduardo Scarpetta che ha tra gli interpreti Tony Servillo, iniziate a Roma e che dovevano concludersi a Napoli al vecchio Tribunale e, probabilmente, al Vomero dove in via Palizzi c’è la villa che fu costruita da Scarpetta con la celebre scritta Qui Rido Io che da il titolo al film.

Fermato anche l’inizio di un film tratto da Benvenuti in casa Esposito, dal bel libro di Pino Imperatore e uno speciale di Alberto Angela su alcuni musei napoletani e altri set come quelli di Marcello Sannino e Vito Zagarrio.

Un video per rilanciare il settore del Cinema

Quelle del cinema è un settore che, assieme ad altri, sta risentendo pesantemente della situazione di crisi. Bisogna anche tener presente che il Cinema in Campania rappresenta oltre che un formidabile motore produttivo ed economico, anche un veicolo unico di promozione territoriale, ed anche uno strumento di formazione e nutrimento culturale per la vita di tutti.

Gli addetti al settore del cinema hanno prodotto un breve filmato che racconta la voglia e l’urgenza di riprendere a raccontare le storie.

Il film è accompagnato dalla bella musica più che emozionante di Enzo Avitabile che ha gentilmente concesso il brano “Mane e Mane” e dalle fotografie di Gianni Fiorito che raccontano il pullulare dei diversi set con lo sfondo campano di questi anni.

Foto (1) dal set sospeso “Le seduzioni” di Vito Zagarrio e foto (2) dal film “Rosa Pietra Stella” di Marcello Sannino che ha sospeso la distribuzione.