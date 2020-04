Un video in 3D ricostruisce e ci fa scoprire la Villa Romana di Minori

Pubblicato dal Mibact un bellissimo video che permette di scoprire le bellezze della villa marittima romana di Minori attraverso una straordinaria ricostruzione storica virtuale

In questi giorni il Mibact, Ministero dei Beni Culturali, ha proposto sul suo sito ufficiale un bellissimo video che presenta la storia e una straordinaria ricostruzione virtuale della Villa Marittima Romana di Minori.

Attraverso il video conosceremo la storia e la bellezza di questa splendida villa romana costruita sul mare dell’attuale cittadina di Minori e risalente all’età giulio-claudia dell’antica Roma.

Una grande villa costruita da un patrizio romano nel I secolo d.c, che fu abitata per lungo tempo dal ricco proprietario, probabilmente un raffinato senatore romano, che scelse l’insenatura del fiume Rheginna Minor per costruire questa grande costruzione proprio sul mare di quella che allora era conosciuta come Costa delle Sirene.

La villa era allora circondata da montagne piene di boschi e di animali selvatici ma adagiata dolcemente sul mare con anche uno spazio per l’attracco di imbarcazioni. Una grande costruzione proprio sulla spiaggia con, al piano inferiore, un grande portico con una monumentale apertura verso mare. Una villa ricca, in cui sono state ritrovate più di 100 decorazioni di vari ambienti, con grandi archi vivacemente colorati con il rosso, il giallo e l’azzurro e piena di grandi e curati giardini.

La costruzione fu scoperta solo negli anni 50 del 900 in occasione di alcuni lavori per deviare il torrente Rheginna minor, a seguito della grande alluvione del 1954.

La villa oggi si trova nel centro della città di Minori che si è sviluppata attorno ai suoi resti che sono stati per lungo tempo usati come cantine, magazzini, cantine e rimessaggi di barche di edifici antichi. Il bellissimo video proposto dal Ministero ci permette di conoscere la sua grande storia,

Video Villa Marittima Romana di Minori

Maggiori informazioni – Villa Marittima Romana di Minori.