Passeggiate notturne nel Parco Archeologico di Pompei

Nei quattro weekend di ottobre 2020 si terranno passeggiate notturne straordinarie nel sito archeologico di Pompei con un prezzo ridotto e grandi monumenti illuminati

Dal 2 ottobre al 24 ottobre 2020 e poi e il 14 novembre per la Notte dei Musei tutti i venerdì e sabato sarà possibile effettuare delle straordinarie passeggiate notturne nel grande Parco archeologico di Pompei. Per questo evento il sito riaprirà le porte dalle ore 20,00 alle 23,00, con ultimo ingresso alle ore 22,00.

Per l’occasione verranno effettuati dei percorsi speciali che saranno tutti illuminati creando particolarissime suggestioni. Il prezzo d’ingresso al Parco archeologico di Pompei per l’occasione delle visite serali sarà di soli 6 euro.

Le speciali passeggiate notturne a Pompei inizieranno alle ore 20 con ingressi scaglionati ogni mezz’ora e potranno entrare massimo 300 persone per turno: 20.00; 20.30; 21.00; 21.30; 22.00

I biglietti possono essere acquistati online su acquistati online su Ticketone.

Passeggiate notturne tra gli splendori di Pompei

Le passeggiate serali nei wekend di ottobre fanno parte dei progetti di valorizzazione 2020, promossi dal Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo.

Nel grande Parco archeologico di Pompei l’apertura serale riguarderà uno dei luoghi più suggestivi e monumentali del sito, l’area del Foro, che nelle antiche città romane è stato sempre il cuore della vita politica, religiosa ed economica.

L’ampia zona del Foro della città antica sarà tutta illuminata con uno speciale un percorso di suoni e luci a cura di Enel Sole. Le passeggiate inizieranno dall’ingresso di porta Marina e si concluderanno con una video proiezione alla Basilica, l’antico palazzo di Giustizia e si uscirà poi dal Parco Archeologico dal Tempio di Venere su Piazza Esedra.

Per le passeggiate serali sarà anche garantito l’accesso disabili con ascensore dell’Antiquarium e il rispetto delle normative in vigore per l’emergenza.

Passeggiate notturne a Pompei: prezzi, orari e date

Quando: 2,3,9,10,16,17,23,24 ottobre e sabato 14 novembre 2020

2,3,9,10,16,17,23,24 ottobre e sabato 14 novembre 2020 Orari: ingresso a 6€ alle ore 20.00; 20.30; 21.00; 21.30; 22.00

ingresso a 6€ alle ore 20.00; 20.30; 21.00; 21.30; 22.00 Dove: Parco archeologico di Pompei ingresso da porta Marina

Parco archeologico di Pompei ingresso da porta Marina Prezzo biglietto: intero 6€ – 2€ il ridotto – acquista i biglietti online su Ticketone (+ 1,50 € di prevendita) oppure alla biglietteria di Porta Marina.

intero 6€ – 2€ il ridotto – (+ 1,50 € di prevendita) oppure alla biglietteria di Porta Marina. Contatti e informazioni: Parco archeologico di Pompei

