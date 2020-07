Ricominciano le Visite Guidate al Teatro di San Carlo a Napoli

Sarà possibile di nuovo visitare il Teatro che Stendhal, nel 1817 definì in maniera straordinaria “… Non c’è nulla in tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro, ma ne dia la pallida idea. Gli occhi sono abbagliati, l’anima rapita…”

Il Teatro di San Carlo a Napoli dal 15 luglio 2020 è di nuovo visitabile con visite guidate giornaliere. Il teatro sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 e le visite guidate verranno organizzate in sette turni giornalieri e prevedono la visita della Sala storica e un palco di primo ordine.

Le visite sono in Italiano e in Inglese e solo il sabato ci sarà una visita in Francese alle ore 17.00.

Ogni visita dura circa 30 minuti e gli orari sono i seguenti:

10:30, 12:30, 14:30, 16:30 (visite in Italiano)

11:30, 15:30 (visita in Italiano e Inglese)

17:00 (visita in Francese – solo il sabato)

In caso di prove tecniche e/o artistiche le visite guidate potrebbero subire variazioni di percorso, di orario o essere cancellate. Si consiglia, quindi, la prenotazione.

Tutte le visite guidate seguiranno scrupolosamente tutte le norme di sicurezza vigenti e ogni turno di visita potrà accogliere fino ad un massimo di 30 visitatori. Nella visita è obbligatorio indossare la mascherina e all’ingresso verrà misurata la temperatura. Saranno a disposizione distributori di gel sanificante.

I visitatori saranno invitati a lasciare i propri dati personali all’ingresso e questi saranno conservati per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.

Il costo dei biglietti fino al 31 dicembre 2020 sarà di 7 euro a persona per il biglietto intero e di 5 euro per il ridotto under 30 o over 60. Ci sarà uno sconto famiglia con quattro ingressi di cui due destinati a minori al costo complessivo di 20 euro. Al momento è riservato l’ingresso gratuito agli operatori sanitari,

