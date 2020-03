Osservatorio Astronomico di Capodimonte: visite virtuali, filmati e cartoni animati

Un luogo straordinario voluto da Gioacchino Murat sulla collina di Miradois, vicino al nuovo palazzo di Capodimonte, poi realizzato dai Borbone

L’Osservatorio Astronomico di Capodimonte di Napoli mette a disposizione degli appassionati visite virtuali, filmati, cartoni animati e tanto altro per permetterci di passare da casa momenti interessanti conoscendo le sue bellezze e spiegando ad adulti e bambini appassionanti problemi scientifici.

Sono infatti disponibili sul web una visita virtuale al MuSA, il Museo degli Strumenti dell’Osservatorio che conserva circa cento oggetti ed è unico nel Mezzogiorno. Da sapere che il MuSA è l’unico museo astronomico pubblico dell’Italia centro-meridionale aperto ai visitatori.

Contiene gli strumenti astronomici utilizzati nell’Ottocento che per quei tempi, erano d’avanguardia. Oltre ai suddetti pezzi esistono anche due strumenti del 1500 che provengono dalla collezione Farnese nonché il cerchio meridiano di Reichenbach, tra i primi e più importanti strumenti dell’Osservatorio. Le visite sono disponibili sul sito Beni Culturali o via google map con una passeggiata all’interno dei locali e tra i suoi strumenti

Ma l’osservatorio propone anche filmati e cartoni animati, per bambini ma anche per adulti, per spiegare a tutti degli appassionanti problemi scientifici.

Cartone animato Facciamo luce sul Fotone

Poi c’è anche il Teaser di un altro cartone animato realizzato dall’osservatorio

Giga & Stick alla scoperta del sistema solare – Youtube

Cruciverba delle stelle – Scienzaexpress

Osserva il Cielo e disegna le tue emozioni – Facebook

Per scoprire di più sull’Osservatorio Astronomico e sulla sua storia consulta il nostro post dedicato