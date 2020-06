Campania Express 2020: 8 treni veloci tra Napoli, Ercolano, Pompei e Sorrento

Si accede con posti prenotati e a giugno solo nei weekend con obbligo di mascherina e applicazione delle altre misure di sicurezza

Ripartono anche per il 2020 i treni veloci dell’EAV del Campania Express sulle linee della ex Circumvesuviana con corse su un treno climatizzato e confortevole con posti prenotati per la costiera sorrentina e per i più importanti siti archeologici dell’area vesuviana.

Sarà così possibile raggiungere anche quest’anno le più belle località della costiera vesuviana con un treno speciale e confortevole, un Metrostar di ultima generazione, con aria climatizzata e posti a sedere garantiti.

Al momento il Campania Express 2020 sarà attivo a giugno solo nei weekend e precisamente nei giorni 13, 14, 20, 21, 27 e 28.

I biglietti che danno diritto al posto a sedere prenotato saranno acquistabili solo online o presso i punti vendita InfoPoint EAV di Porta Nolana – Garibaldi – Montesanto. Sarà inoltre possibile acquistare biglietti, senza diritto al posto a sedere, nei venti minuti precedenti la partenza del treno presso le biglietterie EAV di Ercolano – Pompei Villa Misteri – Vico Equense – Sorrento – Napoli Porta Nolana – Napoli Piazza Garibaldi.

Dove ferma e quanto costa il Campania Express 2020

Il Campania Express sarà in funzione sulla linea Napoli – Ercolano – Pompei – Sorrento garantendo un servizio di qualità che, in meno di 1 ora, ci porterà dal centro di Napoli a quello di Sorrento comodamente seduti su un treno speciale.

Al momento sono garantite 8 corse giornaliere speciali tra Napoli e Sorrento (4 in andata e 4 di ritorno) su treni veloci e confortevoli, con aria condizionata, posti a sedere garantiti e possibilità di acquistare anche on-line i biglietti.

Un collegamento tranquillo ed efficiente al costo di 10 euro tra Napoli e Sorrento o di 19 euro per andata e ritorno, che consente di arrivare da Napoli a Sorrento o anche nel centro delle principali cittadine turistiche della costiera.

Campania Express 2020 fermerà anche a Ercolano scavi, Pompei scavi villa Misteri, Vico Equense, Meta, Piano e poi Sorrento. Al momento, rispetto agli anni scorsi non sono previste le fermate di Oplonti, Castellammare di Stabia (Funivia Faito).

Viaggiando con il Campania Exspess sarà anche possibile effettuare il viaggio di ritorno in una data diversa dell’andata e nella data prevista per il viaggio di andata e/o di ritorno o di scendere alle fermate intermedie e riprendere il viaggio con un’altra corsa Campania Express.