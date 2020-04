Reggia di Caserta: Tour virtuale tra le bellezze del Parco e del Palazzo Reale

Un giro tra le bellezze del Parco e della Reggia di Caserta che si rifà a quanto raccontò Johann Wolfgang Goethe che visitò la Reggia nel 1787

Tra i tanti video pubblicati dal Mibact, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per il suo “Gran virtual tour”, il viaggio digitale tra le bellezze della nostra Penisola, non poteva mancare un video sulla splendida Reggia di Caserta.

In questa bella pagina, che ci consente di esplorare online da casa la bellezza del patrimonio culturale italiano attraverso tanti tour virtuali, la Reggia di Caserta ha un posto di primo piano e il video parte con le parole di Johann Wolfgang Goethe che visitò la grande Reggia ospite del grande pittore di corte Jakob Philipp Hackert nel 1787.

Goethe, pieno di meraviglie per questa giovane cittadina Borbonica e per il grande acquedotto che trasformò la zona, scrisse nel suo Viaggio in Italia:

“La posizione è di eccezionale bellezza, nella più lussureggiante piana del mondo, ma con estesi giardini che si prolungano fin sulle colline; un acquedotto v’induce un intero fiume, che abbevera il palazzo e le sue adiacenze, e questa massa acquea si può trasformare, riversandola su rocce artificiali, in una meravigliosa cascata. I giardini sono belli e armonizzano assai con questa contrada che è un solo giardino“.

Vediamoci questo video che ci mostra le bellezze della Reggia.