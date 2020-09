La Casa dell’Angelo: 5 Artisti per Ugo Marano a Pellezzano (SA)

Nel Complesso Monumentale dello Spirito Santo a Pellezzano, in provincia di Salerno, 5 artisti campani, ricorderanno con le loro opere l’artista campano Ugo Marano.

Si terrà a Pellezzano, in provincia di Salerno, nelle cui vicinanze Ugo Marano nacque nel 1943, la mostra gratuita La Casa dell’Angelo: 5 Artisti per Ugo Marano che vuole rendere omaggio, a quasi dieci anni dalla scomparsa, al Maestro Ugo Marano.

Nel Complesso Monumentale dello Spirito Santo a Pellezzano cinque artisti di spessore quali Paolo Bini, Antonio Buonfiglio, Christian Leperino, Ivano Troisi e Federica D’Ambrosio renderanno omaggio al Maestro Ugo Marano, attraverso le loro opere.

Nella mostra, a cura di Marco Alfano e che sarà visitabile fino all’11 ottobre 2020, non mancheranno anche 30 opere di Ugo Marano, tutte provenienti dalla collezione degli Eredi, tra cui tre sculture in ferro (1968), sei vasi in ceramica di 160 cm ed alcuni capolavori come La casa dell’angelo (1984), oltre ad una serie inedita di 16 progetti-disegni.

La Casa dell’Angelo: 5 Artisti per Ugo Marano

La mostra guarda all’interno della grande esperienza dell’artista, nato nel 1943 nel borgo di Capriglia di Pellezzano, tracciando una linea di attenzione espressa da Marano alla sacralità della creazione artistica.

Questa è vista quale trasposizione evocativa di un percorso che dal mondo altamente metaforico delle sue creazioni – esperienze spirituali e sociali, e quindi profondamente umane. giunge a delineare un pensiero radical-progressivo che ripensa totalmente la scultura, la pittura, il design, l’arte urbana, qui ripercorso in una serie di grandi disegni- progetti, per la maggior parte inediti. Tutto ciò si vede anche in uno dei suoi capolavori esposti come l’evocativa La casa dell’angelo (1984).

La mostra nell’antico Eremo dello Spirito Santo

La mostra, organizzata in occasione della celebrazione dei 200 anni del Comune di Pellezzano, vuole estendere l’idea rivoluzionaria di Ugo Marano proponendo negli spazi dell’antico Eremo dello Spirito Santo, oggi totalmente recuperato, cinque progetti site-specific di giovani artisti campani già affermati a livello nazionale ed internazionale che sono stati invitati a confrontarsi con i pensieri e le opere in mostra di Marano: da Paolo Bini ad Antonio Buonfiglio, da Christian Leperino ad Ivano Troisi e Federica D’Ambrosio.

All’interno del percorso espositivo troverà luogo un’inedita installazione multimediale dedicata a Ugo Marano, oltre ad un montaggio dei più importanti materiali audiovisivi sull’artista, a cura del regista Licio Esposito. Non mancherà, nell’ambito della mostra, una sezione speciale dedicata all’attività letteraria ed editoriale di Ugo Marano, centrando in particolare l’attenzione sul rapporto con il poeta salernitano Marco Amendolara (1968-2008).

Per le visite alla mostra “La casa dell’angelo” saranno rispettate tutte le normative vigenti per l’emergenza.

La casa dell’angelo: prezzi, orari e date

Quando: 12 settembre – 11 ottobre 2020

Complesso Monumentale dello Spirito Santo a Pellezzano (SA)

dal giovedì alla domenica, dalle ore 17 alle 22

ingresso libero. Per gli eventi prenotazione obbligatoria

Assessorato Cultura e Turismo – Comune di Pellezzano – Infoline: 800 629 638

Assessorato Cultura e Turismo – Comune di Pellezzano – Infoline: 800 629 638 Evento ufficiale Ugo Marano – Scabec

