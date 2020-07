Living Dinosaurs: il parco dei dinosauri più grande d’Italia a Caserta

Una grande mostra organizzata a bioparco che ci farà ammirare 38 grandi animati riprodotti in scala reale a due passi dalla Reggia di Caserta. Un’esperienza unica ad adulti e bambini.

Nei giardini di Maria Carolina della Reggia di Caserta dal 25 luglio al 25 settembre 2020 ci sarà una grande una mostra educativa, adatta a tutta la famiglia.

Ben 38 grandi e incredibili dinosauri in scala reale saranno per due mesi nei giardini all’esterno della Reggia di Caserta in una grande area che sarà tutta trasformata in un vero e proprio parco giurassico con scenari reali e ambientazioni preistoriche tutte da scoprire.

Vedremo così i grandi animati riprodotti in scala reale grazie alla tecnologia avanzata Animatronic, e saremo catapultati nell’Età dei Rettili. Un’esperienza unica ad adulti e bambini.

Living Dinosaurs il parco iurassico più grande d’Italia

Living Dinosaurs è una mostra che ripropone le varie aree geografiche preistoriche popolate dai dinosauri, dove troveremo anche fossili originali, permettendo ai visitatori un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della Terra.

La mostra è prodotta dalla Sudamericana Aurea Exhibitions e ci consente di tornare a circa 200 milioni di anni fa, portandoci nella terra dei dinosauri con calchi, ricostruzioni e postazioni interattive. L’esposizione presenta alcuni dei dinosauri più unici al mondo e alcune tra le più recenti scoperte di fossili.

La mostra osserva le caratteristiche di un bioparco, per una passeggiata indimenticabile tra i diversi habitat di ogni dinosauro. Ogni dinosauro nella mostra presenta movimenti, colori e suoni realistici, offrendo incontri unici di “vita quotidiana” con questi enormi creature.

Non mancano display illustrati e pannelli informativi che spiegano la storia dei dinosauri con un linguaggio semplice, di facile comprensione per tutti. La mostra è organizzata nel pieno rispetto delle normative sanitarie per l’emergenza.

