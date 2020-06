La Funivia del Monte Faito riapre a metà giugno

Riparte, dopo mesi di chiusura, la Pannarella, la particolare funivia del Monte Faito che in pochi minuti ci porta dal mare di Castellammare di Stabia alla montagna del Monte Faito

La bellissima Funivia del Faito ripartirà sabato 13 giugno 2020 con le sue emozionanti corse che ci portano in pochi minuti dal mare di Castellammare di Stabia alla montagna del Faito.

La Funivia del Monte Faito, molto conosciuta anche come la Panarella, viaggerà seguendo le nuove norme di sicurezza in vigore trasportando 7/8 passeggeri per corsa al posto dei 30 previsti ma, in soli otto minuti, ci porterà dal mare alla montagna del Faito offrendo un viaggio attraverso uno scenario incredibile.

La Pannarella parte infatti dal centro di Castellammare, a livello del mare, e sale in pochissimo tempo a quota 1000 metri in cima al Faito, la montagna che domina i Lattari. Infatti la stazione inferiore della funivia si trova a Castellammare ad appena 9 mt s.l.m. mentre quella superiore è sul Monte Faito a 1.092 mt s.l.m. e fa parte del comune di Vico Equense.

E lo scorso anno ha raggiunto il record delle 100.000 presenze durante l’anno

Nei prossimi giorni saranno anche rese note le modalità per l’acquisto dei biglietti che saranno disponibili anche online.

La Pannarella può essere raggiunta comodamente anche da Napoli con la Circumvesuviana scendendo nella fermata di Castellammare di Stabia proprio nella stessa stazione che ospita anche la Funivia del Faito.