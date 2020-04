Visita virtuale al Museo del Novecento di Castel Sant’Elmo a Napoli

@matacena_ph @peppons87

Disponibile sul canale YouTube del MIBACT un filmato che ci permette una bella visita virtuale per scoprire il Museo del Novecento di Castel Sant’Elmo

Il Museo del Novecento si trova a Napoli all’interno di Castel S. Elmo il grande castello sulla collina del Vomero affianco al Museo e Certosa di San Martino.

Il Museo del Novecento è un importante avamposto dell’arte contemporanea e un video pubblicato dal Mibact, che si chiama «Emozioni del Contemporaneo», ci permette di effettuare una straordinaria visita tra le opere e i movimenti artistici hanno trovato casa nella collezione d’arte contemporanea di Castel S. Elmo.

Nel video che ci introduce al Museo si inizia dai futuristi, l’avanguardia storica italiana legata a Filippo Tommaso Marinetti, e dalle loro parole d’ordine che furono a entusiasmo, vitalità e velocità e ci viene presentata la famosa serata del 1910 che il Marinetti organizzò al teatro Mercadante di Napoli. Poi tante opere come quelle di Emilio Buccafusca e Guglielmo Roehrssen di Cammerata e poi gli altri movimenti del 900 nelle opere di Francesco Galante, Franco Girosi, Giovanni Brancaccio, Eugenio Viti.

La passeggiata nel museo vomerese continua con altre opere e grandi autori contemporanei fino ad arrivare alla transavanguardia che prende stili del passato e li trasforma in un messaggio attuale con straordinarie opere di Mimmo Paladino e Ernesto Tatafiore.

Il Museo del Novecento a Castel S. Elmo

Il Museo del Novecento di Napoli è un museo da visitare appena possibile perché ci presenta opere realizzate a in città nel corso del Novecento dal 1910 al 1990 in particolare per pittura, scultura e sperimentazioni grafiche.

Il Museo si trova negli spazi del Carcere Alto di Castel Sant’Elmo adiacenti la Biblioteca, la Fototeca di Storia dell’Arte e la straordinaria camminata degli spalti che ci consente una bellissima passeggiata panoramica che ci fa vedere quasi tutta Napoli.

Il Museo propone ben 230 opere realizzate da 116 artisti napoletani, ma anche di artisti non napoletani ma che furono presenti e attivi in città.

Foto di copertina ©matacena_ph e ©peppons87