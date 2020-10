Un murales di Jorit dedicato a Nino d’Angelo a San Pietro a Patierno

Un’altra grande e bella opera di Jorit nelle strade di Napoli, stavolta dedicata a Nino D’Angelo e realizzata a San Pietro a Patierno, il quartiere dove il cantante è nato e cresciuto

E’ di ben 12 metri di altezza l’ultimo capolavoro di Jorit, lo street artist napoletano di fama oramai internazionale, ed è dedicato a Nino D’Angelo. Un omaggio di Jorit realizzato proprio a San Pietro a Patierno, il quartiere dove il cantante è nato e cresciuto.

Il grande murale si trova sulla facciata di un edificio di quattro piani in piazza Guarino nelle vicinanze della casa dove nacque Nino D’Angelo ed anche per questa opera, come suo solito, Jorit ha lasciato sul suo ultimo lavoro dei lunghi messaggi nascosti sotto il ritratto.

Anche per questa nuova opera Jorit ha realizzato le sue caratteristiche tracce rosse lungo le guance facendo entrare anche Nino D’Angelo nella sua grande serie ‘Human Tribe’ (tribù umana), l’insieme di personaggi ritratti da Jorit con i caratteristici segni e composta da artisti, attivisti e sportivi.

Nel nuovo murale Nino D’Angelo è rappresentato con il volto sorridente e il famoso caschetto biondo che lo ha contraddistinto all’inizio della sua grande carriera. Oggi D’Angelo è un affermato professionista, un bravo personaggio dello spettacolo, definito dallo stesso Jorit “un’icona, un simbolo della cultura popolare di Napoli”.

Tante belle opere di Jorit a Napoli e nelle vicinanze

Agoch Jorit, l’artista napoletano che ha messo il volto umano al centro delle sue creazioni, sta riempiendo di belle opere la città di Napoli e le sue vicinanze e non solo.

Tra le ultime realizzate a Napoli, a Barra, c’è il volto di George Floyd, l’afroamericano di 46 anni di Minneapolis la cui morte ha scatenato una delle più grandi proteste degli ultimi anni.

Poi, durante l’emergenza sanitaria nel centro storico di Bacoli, la splendida cittadina nei Campi Flegrei, piena di storia e di bellezze naturali, Jorit ha realizzato non a caso la Sibilla Cumana.

Ma durante l’emergenza Jorit ha fatto anche un bel ritratto da “guerriero” per il medico napoletano Paolo Ascierto con il volto che riporta i segni tipici di Jorit della Human Tribe. Non un murale ma un grande disegno messo in vendita da Jorit per donare il ricavato all’istituto Pascale di Napoli e alla Regione Lombardia.

Ma del writer napoletano di origini olandesi, ci sono tante opere in giro per Napoli. Pochi mesi fa Jorit ha dedicato un grande ritratto al Vomero a Kobe Bryant, uno dei migliori giocatori dell’NBA, ma tra gli ultimi lavori di Jorit c’è anche il grande volto del leader americano Martin Luther King dipinto su un palazzo a Barra.

Altre opere che troviamo a Napoli e nei dintorni sono il San Gennaro a Forcella e poi nelle periferie con il Maradona di San Giovanni a Teduccio e la ragazza di Ponticelli.

Un altro lavoro di Jorit è al Vomero in via Guido Mensinger ed è il ritratto Ilaria Cucchi, rappresentandola come una guerriera che ha lottato tanto per la morte del fratello Stefano.

Bello anche il grande ritratto di Pasolini a Scampia all’uscita della metro della linea 1, quasi affiancato su un altro palazzo da quello di Angela Davis, attivista per i diritti civili.

E poi il grande ritratto di Che Guevara che Jorit ha dipinto a San Giovanni a Teduccio a Taverna del Ferro o il murale dedicato a Massimo Troisi e realizzato a San Giorgio a Cremano o quello di Marek Hamsik a Quarto.

Un’altra grande opera si trova all’interno dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli sulle mura del Padiglione storico ed è dedicata proprio all’illustre scienziato.

