Il Museo del Tesoro di San Gennaro riapre tutti i giorni con biglietti a soli 5 euro

Visitabile di nuovo tutti i giorni lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli che ci consente di ammirare uno dei tesori più importanti e preziosi al mondo dopo quello della Corona d’Inghilterra

Da sabato 8 agosto 2020 il Museo del Tesoro di San Gennaro riapre alle visite tutti i giorni della settimana dalle ore 9,30 alle 17,30. Tra le prime istituzioni culturali a riaprire in città il favoloso Museo del Tesoro di San Gennaro era visitabile in questo periodo solo nei weekend. In questo periodo il Museo del Tesoro di san Gennaro applicherà una tariffa ridotta di Euro 5,00.

Rimangono valide le regole per accedere allo straordinario museo cittadino quali:

Prenotazione on line e telefonica per distribuire l’afflusso in orari preordinati,

obbligo della mascherina,

segnaletica di distanza sociale,

misurazione della temperatura corporea di ciascun visitatore all’entrata, con divieto di accesso, ovviamente, di chi supera i 37,5°,

Rimane disponibile un’app Mobile per ammirare questo straordinario Tesoro, unico al mondo, in maniera assolutamente autonoma e personalizzata. I visitatori potranno infatti scaricare gratuitamente sul proprio cellulare (Ios e Android), una speciale applicazione mobile multilingue con contenuti di approfondimento.

Una speciale guida, originale e premiata in più occasioni, che accompagnerà i visitatori alla scoperta dei tesori del Museo e delle curiosità legate alla storia di San Gennaro, con la voce narrante di Philippe Daverio.

Un supporto veramente speciale che integrerà le tante informazioni già presenti nel museo guidando i visitatori attraverso un favoloso viaggio alla scoperta di un Tesoro accumulato e custodito da quasi 500 anni dalla Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro.

In questo periodo il Museo del Tesoro di San Gennaro applicherà una tariffa ridotta di Euro 5,00 e conserverà anche l’offerta a 8 euro per l’ingresso abbinato anche allo splendido Museo Civico Gaetano Filangieri sempre di via Duomo.

