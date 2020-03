Sul web gli incontri del Lezioni di Storia Festival di Napoli

Saranno caricati sul web gli incontri proposti a Napoli per la seconda edizione del “Lezioni di Storia Festival” il prestigioso festival che ha registrato il tutto esaurito nei tanti appuntamenti che ci sono stati

Verranno riproposti sul web ogni giorno gli incontri che si sono tenuti a Napoli delle “Lezioni di Storia Festival” l’evento ideato e progettato da Editori Laterza con la Regione Campania, ed organizzato dalla Scabec e dal Teatro Bellini.

Il festival si è svolto a Napoli dal 27 febbraio al 1 marzo 2020 ed ha riscosso un successo enorme con ospiti eccezionali provenienti da tutta Europa che si sono confrontati nelle varie sedi del festival quali il Teatro Bellini, il Museo MANN, il Museo MADRE, il Conservatorio a Majella, l’Accademia di Belle Arti e il Liceo Vittorio Emanuele II.

Ben 49 appuntamenti e 14 eventi collaterali tutti pieni e con sold out con 61 relatori scelti tra i nomi più interessanti della storiografia e della cultura nazionale ed europea.

Le lezioni riproposte gratis sul web per tutti

E ora l’organizzazione del Festival e la Scabec stanno lavorando per riproporre gratis sul web per tutti i tanti incontri avvenuti a Napoli tramite un apposito canale YouTube.

Verranno pubblicati tanti incontri e alla fine del post troverete gli indirizzi ufficiali per seguire giorno dopo giorno l’evento. Sul nostro articolo precedente troverete anche il programma completo dove si potrà conoscere l’introduzione all’incontro.

Di seguito vi proponiamo l’incontro della storico Prof. Alessandro Barbero su “Dante fra guelfi e ghibellini”

“Quando faceva politica a Firenze negli anni Novanta del Duecento, un Dante trentenne era abituato a dare per scontato che i fiorentini si dividevano in due, i buoni e i cattivi: noi, i guelfi al potere, e loro, i ghibellini che abbiamo cacciato dalla città. Quando anche il suo partito si dividerà in due fazioni ferocemente opposte, Dante finirà a sua volta in esilio, e dovrà decidere se rimanere fedele all’ideologia in cui era cresciuto, o se allearsi pragmaticamente con gli antichi nemici, per combattere insieme i vecchi compagni di partito”. La lezione completa di Alessandro Barbero “Dante fra guelfi e ghibellini”

Da non perdere anche un’altra “lezione” già disponibile che è quella tenuta al Teatro Bellini da Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli dal titolo “Il nemico siamo noi”

“Dai barbari tedeschi, ai francesi e agli spagnoli, fino ai terroni meridionali, in un gigantesco effetto domino che ci appartiene e costituisce la nostra essenza, multipla e complessa, nel passato della nostra Penisola, al centro di tutto c’è sempre stato lui: il Nemico. E la sua storia racconta meglio di qualunque altra cosa chi siamo e cosa siamo diventati. Un susseguirsi secolare, dove le culture si sono sedimentate e la paura è diventata oblio. Sino a quando ciascuno degli antichi invasori si è ritrovato a temere nuovi barbari. Perché i nemici degli italiani, oggi, sono gli italiani.” La lezione completa di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli “Il nemico siamo noi”

