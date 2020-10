Fatti mandare al MANN: laboratori ed eventi gratuiti per bambini al MANN di Napoli

Il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, fa ripartire gli eventi gratuiti per bambini con tanti laboratori e attività in sicurezza per avvicinare i piccoli all’arte e ai musei

Ripartono a Napoli al MANN, il Museo Archeologico Nazionale, le attività 2020/2021 di “MANN for kids” un evento che prevede laboratori e incontri gratuiti per bambini che si terranno ogni terza domenica del mese, da ottobre 2020 a maggio 2021.

Un nuovo ciclo di appuntamenti di “Fatti mandare al MANN” nell’ambito delle attività per bambini “MANN for kids” del grande e importante museo archeologico napoletano.

Gli incontri saranno gratuiti e si terranno ogni terza domenica del mese consentendo ai più piccoli di scoprire il grande e importante Museo, partendo dal racconto delle collezioni e delle grandi mostre. Il primo incontro, dedicato agli Etruschi si terrà domenica 18 ottobre 2020.

Anche quest’anno non mancheranno il safari fotografico, l’evento baby per bimbi di 3/4 anni, i laboratori Stop Motion con la Scuola Italiana di Comix e tante altre proposte culturali ad hoc destinate ai minori a rischio e targate “MANN per il sociale”.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con Coopculture, la Scuola Italiana di Comix, l’Accademia di Belle Arti di Napoli e il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”.

Tutti gli eventi saranno organizzati in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti con prenotazione telefonica obbligatoria presso la Segreteria dei Servizi Educativi del Museo (tel. 0814422328/329, dal lunedì al venerdì, ore 9-15). Per i laboratori didattici gratuiti di MANN for kids è previsto l’ingresso gratuito per un solo accompagnatore adulto.

MANN for kids – programma 2020/2021

Di seguito il programma degli incontri che si terranno ogni terza domenica del mese da ottobre 2020 a maggio 2021.

Domenica 18 Ottobre 2020 ore 10.30 In viaggio con gli Etruschi Laboratorio in collezione Una visita-laboratorio per svelare i misteri di una civiltà che ha lasciato un segno significativo anche in Campania A cura di M. Capobianco e A. Barone bambini da 6 a 8 anni attività didattiche per bambini e ragazzi 2020-2021

ore 10.30 In viaggio con gli Etruschi Laboratorio in collezione Una visita-laboratorio per svelare i misteri di una civiltà che ha lasciato un segno significativo anche in Campania A cura di M. Capobianco e A. Barone bambini da 6 a 8 anni attività didattiche per bambini e ragazzi 2020-2021 Domenica 15 Novembre 2020 ore 10.30 Stop Motion – Miti in movimento Laboratorio di film di animazione I personaggi mitologici creati dai bambini con il più tradizionale dei materiali, la plastilina, si trasformeranno magicamente in un cartoon digitale, con l’innovativa tecnica fotografica dello Stop Motion In collaborazione con la Scuola Italiana di Comix bambini da 9 a 13 ann

ore 10.30 Stop Motion – Miti in movimento Laboratorio di film di animazione I personaggi mitologici creati dai bambini con il più tradizionale dei materiali, la plastilina, si trasformeranno magicamente in un cartoon digitale, con l’innovativa tecnica fotografica dello Stop Motion In collaborazione con la Scuola Italiana di Comix bambini da 9 a 13 ann Domenica 13 Dicembre 2020 ore 10.30 Disegnare nella Preistoria Laboratorio di disegno Come si realizzavano le pitture rupestri e cosa disegnavano gli artisti della Preistoria? Scopriamo insieme le tecniche antiche e disegniamo animali, figure umane e segni astratti con i pigmenti naturali A cura di M. Capobianco e degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli bambini da 8 a 12 anni

ore 10.30 Disegnare nella Preistoria Laboratorio di disegno Come si realizzavano le pitture rupestri e cosa disegnavano gli artisti della Preistoria? Scopriamo insieme le tecniche antiche e disegniamo animali, figure umane e segni astratti con i pigmenti naturali A cura di M. Capobianco e degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli bambini da 8 a 12 anni Domenica 17 gennaio 2021 ore 10.30 Safari Fotografico Laboratorio di fotografia interattivo Impariamo a fotografare un’opera! Alla ricerca di animali mitologici nelle collezioni del MANN A cura di A.Luppino e I.Simeone bambini da 8 a 10 anni

ore 10.30 Safari Fotografico Laboratorio di fotografia interattivo Impariamo a fotografare un’opera! Alla ricerca di animali mitologici nelle collezioni del MANN A cura di A.Luppino e I.Simeone bambini da 8 a 10 anni Domenica 21 febbraio 2021 ore 10.30 Etruschingioco Famiglie con bambini Alla scoperta dell’affascinante civiltà etrusca attraverso i magnifici reperti esposti nella mostra “Gli Etruschi al MANN”. Al termine della visita guidata i giovani visitatori riprodurranno con creta e colori forme e figure osservate in mostra. A cura di Coopculture bambini da 6 a 12 anni

ore 10.30 Etruschingioco Famiglie con bambini Alla scoperta dell’affascinante civiltà etrusca attraverso i magnifici reperti esposti nella mostra “Gli Etruschi al MANN”. Al termine della visita guidata i giovani visitatori riprodurranno con creta e colori forme e figure osservate in mostra. A cura di Coopculture bambini da 6 a 12 anni Domenica 21 Marzo 2021 ore 10.30 Racconti e storie di gladiatori Visita guidata alla mostra e laboratorio di fumetto Conosci davvero tutti i segreti di un gladiatore? Una straordinaria occasione per imparare le tecniche del fumetto e ideare nuovi personaggi legati al tema dei gladiatori. A cura della Scuola Italiana di Comix bambini da 7 a 10 anni

ore 10.30 Racconti e storie di gladiatori Visita guidata alla mostra e laboratorio di fumetto Conosci davvero tutti i segreti di un gladiatore? Una straordinaria occasione per imparare le tecniche del fumetto e ideare nuovi personaggi legati al tema dei gladiatori. A cura della Scuola Italiana di Comix bambini da 7 a 10 anni Sabato 17 aprile 2021 ore 10.30 MANNforbabies Visita-laboratorio Un museo divertente raccontato anche ai più piccini A cura di I. Simeone bambini da 3 a 4 anni

ore 10.30 MANNforbabies Visita-laboratorio Un museo divertente raccontato anche ai più piccini A cura di I. Simeone bambini da 3 a 4 anni Domenica 18 aprile 2021 ore 10.30 Ri-Conoscere Visita in collezione e laboratorio creativo Una passeggiata tra le opere del MANN per coinvolgere visivamente ed emotivamente i bambini. A chi somiglia Caracalla? “Ri-conoscere” volti, sguardi, atteggiamenti che connettono l’antico al quotidiano. A cura di C. Langella – DADI Università L. Vanvitelli e A. Di Noia Nell’ambito del progetto OBVIA bambini da 8 a 12 anni

ore 10.30 Ri-Conoscere Visita in collezione e laboratorio creativo Una passeggiata tra le opere del MANN per coinvolgere visivamente ed emotivamente i bambini. A chi somiglia Caracalla? “Ri-conoscere” volti, sguardi, atteggiamenti che connettono l’antico al quotidiano. A cura di C. Langella – DADI Università L. Vanvitelli e A. Di Noia Nell’ambito del progetto OBVIA bambini da 8 a 12 anni Domenica 21 maggio 2021 International Museum Day – ore 10.30 Archeological clones Visita-laboratorio I bambini saranno stimolati ad osservare, “clonare” e reinterpretare gli oggetti dell’antico Egitto per creare il proprio gioiello ispirato al futuro A cura di C. Langella – DADI Università L. Vanvitelli e A. Di Noia Nell’ambito del progetto OBVIA bambini da 8 a 10 anni

ore 10.30 Archeological clones Visita-laboratorio I bambini saranno stimolati ad osservare, “clonare” e reinterpretare gli oggetti dell’antico Egitto per creare il proprio gioiello ispirato al futuro A cura di C. Langella – DADI Università L. Vanvitelli e A. Di Noia Nell’ambito del progetto OBVIA bambini da 8 a 10 anni Domenica 21 maggio 2021 International Museum Day – ore 11.00 Un Gladiatore racconta Famiglie con bambini In occasione della avvincente mostra sui Gladiatori, in programmazione al MANN, una visita speciale teatralizzata per famiglie con bambini, durante la quale all’illustrazione dei reperti si associa una narrazione che un Gladiatore farà, di quanto accadeva nelle arene in età romana A cura di Coopculture bambini da 8 a 10 anni

– ore 11.00 Un Gladiatore racconta Famiglie con bambini In occasione della avvincente mostra sui Gladiatori, in programmazione al MANN, una visita speciale teatralizzata per famiglie con bambini, durante la quale all’illustrazione dei reperti si associa una narrazione che un Gladiatore farà, di quanto accadeva nelle arene in età romana A cura di Coopculture bambini da 8 a 10 anni Domenica 23 maggio 2021 ore 10.30 Nel laboratorio del vasaio Visita-laboratorio sulle forme ceramiche in Magna Grecia Un’opportunità incredibile per scoprire l’arte e le tecniche dei maestri vasai in un laboratorio in cui sarà importante mettere le mani in pasta! A cura di A. Di Noia, G. Esposito, A. Luppino, A. Pizza bambini da 6 a 13 anni

Sarà possibile prenotare a partire dal primo giorno del mese in cui si svolge il laboratorio. La prenotazione è obbligatoria. Appuntamento all’ingresso del Museo 10 minuti prima dell’inizio dei laboratori.

Maggiori informazioni – Museo Archeologico Nazionale di Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata