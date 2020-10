Artecinema 2020: Festival internazionale di Film sull’Arte Contemporanea al San Carlo e in Streamig

Edizione particolare per questa 25ª edizione di Artecinema, il Festival internazionale di Film sull’Arte Contemporanea.

Ritorna a Napoli dal 15 al 22 ottobre 2020 Artecinema, il Festival internazionale di Film sull’Arte Contemporanea per la sua 25ª edizione che si svolgerà in maniera diversa per l’emergenza in corso.

Non mancherà la serata inaugurale per il 25° anniversario di Artecinema che si terrà giovedì 15 ottobre 2020 alle ore 20.00 al Teatro San Carlo di Napoli, con ingressi contingentati, cui si potrà partecipare acquistando il biglietto di 10 euro.

Non si terranno, invece, le proiezioni nei cinema di Napoli dei film partecipanti al festival ma questi saranno disponibili in streaming e on demand dal 16 al 22 ottobre 2020. Da casa sarà possibile vedere tutti i film in programma e i contenuti di approfondimento come interviste agli artisti e ai registi, per l’intera durata del festival.

Alla piattaforma online si accede previo registrazione su online.artecinema.com a partire dal 5 ottobre 2020. Il costo per vedere l’intero festival è di soli 10 euro.

Artecinema, il Festival internazionale di Film sull’Arte Contemporanea

Anche quest’anno Artecinema, il Festival internazionale di Film sull’Arte Contemporanea proporrà tanti documentari sui maggiori artisti, architetti e fotografi della scena internazionale, offrendo al pubblico un’occasione unica e preziosa per comprendere la poetica degli artisti, per vederli al lavoro nei loro atelier e per mostrare l’evoluzione dei linguaggi dell’arte contemporanea.

Artecinema, il Festival internazionale di Film sull’Arte Contemporanea è stato ideato e portato avanti da ben 25 anni da Laura Trisorio, che grazie al suo lavoro, ha contribuito a sensibilizzare e a formare all’arte contemporanea un’intera generazione.

Anche quest’anno ad Artecinema in programma film provenienti da tutto il mondo, con molte anteprime nazionali e europee, con film divisi in tre sezioni: Arte e dintorni, Architettura, Fotografia. Tutti i film saranno in lingua originale con sottotitoli.

Come partecipare a Artecinema, il Festival internazionale di Film sull’Arte Contemporanea

giovedì 15 ottobre 2020, ore 20.00 | Teatro San Carlo, via San Carlo 98, Napoli – Ingresso: 10 euro. Acquisto biglietti sul sito del teatro San Carlo o direttamente al botteghino. – Ingressi ridotti In streaming : on demand dal 16 al 22 ottobre 2020 con registrazione su online.artecinema.com a partire dal 5 ottobre 2020. Costo 10 euro per l’intero festival.

: on demand dal 16 al 22 ottobre 2020 con registrazione su online.artecinema.com a partire dal 5 ottobre 2020. Costo 10 euro per l’intero festival. Programma completo della manifestazione – disponibile sul sito ufficiale di Artecinema

