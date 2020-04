Campania On Show: raccontiamo noi il grande patrimonio culturale della Campania

Una bella iniziativa della Scabec, la società della Regione Campania per i Beni Culturali, per far conoscere l’altra Campania, quella dei borghi e di quei luoghi che sono fuori dai grandi giri del turismo di massa, ma che sono comunque posti bellissimi, unici e straordinari

Tutti conosciamo l’immenso patrimonio culturale della Campania fatto di grandi siti culturali come Pompei, Ercolano, il Vesuvio, Paestum, di grandi musei come il MANN, Capodimonte, la Reggia di Caserta o di luoghi straordinari come Positano, Amalfi, Capri, la costiera sorrentina.

Ma in Campania ci sono tanti, ma proprio tanti altri luoghi e bellezze artistiche e culturali conosciute e apprezzate in tutto il mondo.

A tal proposito basta pensare che in Campania ci sono ben sei siti inseriti tra il patrimonio mondiale dell’Umanità tutelato dall’Unesco tra cui il Centro Storico di Napoli, la costiera Amalfitana, il Parco Nazionale del Cilento, la Benevento longobarda e non solo!

Ma in Campania esistono molti altri luoghi “speciali”, posti che nascondono anche loro uno straordinario patrimonio culturale ma che forse non è tanto conosciuto: parliamo dei borghi e di quei luoghi che sono fuori dai grandi giri del turismo di massa, posti bellissimi, unici e straordinari che non tutti conoscono ma che fanno parte di quell’immenso e unico patrimonio culturale campano.

Luoghi che ognuno di noi conosce ed ha nel cuore e che dovrebbero essere conosciuti da tutti.

Raccontiamo noi i borghi e i luoghi più belli della Campania

In questi giorni è partita una nuova iniziativa lanciata da Scabec, la società della Regione Campania per i Beni Culturali, dal titolo “Campania On Show”, un grande progetto collettivo dedicato al patrimonio culturale campano ed in particolare a quello dei borghi e di quei luoghi meno conosciuti ma altrettanto straordinari.

Tutti possono partecipare a “Campania on Show” per raccontare il patrimonio culturale della nostra regione inviando foto e/o video autoprodotti con anche testi, aneddoti, leggende che consentiranno di conoscere e scoprire un volto della Campania meno noto ma non per questo meno bello.

La Scabec selezionerà i contenuti e le storie e le pubblicherà sui suoi canali social facendo così scoprire a tutti i meravigliosi luoghi e borghi della Campania, dando un volto meno noto della nostra bella regione attraverso i vostri prodotti.

Partecipare è semplice e possono farlo tutti: basta inviare una e-mail (digital@scabec.it) o scrivere su Telegram (@Scabec) inviando, dopo aver letto il regolamento, foto e/o video prodotti da voi e inerenti all’immenso patrimonio culturale campano.

Maggiori informazioni per partecipare – “Campania on Show”