Riapre a Napoli il Pontile di Bagnoli e prolunga l’orario di apertura dei parchi pubblici

Riapre la bella passeggiata panoramica di quasi un chilometro in mezzo al mare di Bagnoli e vengono anche prolungati gli orari di accesso dei parchi pubblici. Sia sul Pontile che nei parchi pubblici l’accesso dovrà avvenire sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste in questo periodo.

Aperto al pubblico da domenica 24 maggio il bel Pontile Nord di Bagnoli dove si potrà fare una bella passeggiata panoramica di oltre 900 metri in mezzo al mare. In questa prima fase l’orario sarà dalle 8 alle 14, ma, al più presto, si arriverà all’apertura serale. Naturalmente l’accesso al Pontile avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza previste in questo periodo.

Il Pontile Nord di Bagnoli è il più lungo del suo genere in Europa e consente di effettuare una bella passeggiata in mezzo al mare a Bagnoli. Ogni anno si registrano centinaia di migliaia di accessi sul lungo pontile panoramico che viene anche usato, quotidianamente, per fare sport o anche solo per una passeggiata “letteralmente” in mezzo al mare con un panorama mozzafiato sulla straordinaria costa flegrea.

Una struttura di ben 900 in mezzo al mare di Bagnoli da cui si possono ammirare le bellezze del Golfo di Napoli, come le isole di Capri, Ischia e Procida, del Golfo di Pozzuoli, il Rione Terra, Baia e l’isolotto di Nisida che, nella parte finale della passeggiata sembra che si riesca a toccare con la mano.

Il prolungamento degli orari dei parchi cittadini

Il Comune di Napoli ha comunicato una nuova disposizione dirigenziale riguardante l’apertura, per il periodo 25-31 maggio 2020, di alcuni parchi cittadini, già aperti al pubblico da qualche giorno, sempre nel rispetto della normativa di sicurezza attuale,

In particolare, ci saranno nuovi orari e nuovi varchi per i seguenti parchi pubblici cittadini:

Villa Comunale – ingresso piazza della Vittoria: ore 7,00-22,00;

Parco Mascagna (Vomero) – ingresso via Ruoppolo: ore 7,00-19,30;

Area attrezzata in via Guantai ad Orsolone Parco Camaldoli – ingresso su via Guantai ad Orsolone: ore 7,00-19,30;

Parco Buglione – ingresso via Domenico Fontana: ore 7,00-19,30;

Parco del Poggio – ingresso unico via del Poggio: ore 7,00-19,30;

Parco Nicolardi – ingresso unico via Nicolardi: ore 7,00-19,30;

Parco Troisi – ingresso viale due Giugno: ore 7,00-19,30;

Parco de Filippo – ingresso via Califano: ore 7,00-19,30;

Parco Ciro Esposito – ingresso viale della Resistenza: ore 7,00-19,30;

Parco San Gaetano Errico – viale delle Galassie: ore 7,00-19,30;

Parco Re Ladislao – ingresso via Cardinale Seripando: ore 7,00-19,30.

Parco Virgiliano, per il periodo 23-31 maggio 2020, dalle ore 7,00 alle 23,00, con accesso da entrambi i varchi di viale Virgilio e via Tito Lucrezio Caro.

