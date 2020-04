Il Cristo Velato della Cappella Sansevero di Napoli sulla RAI

Su un programma prodotto da Rai Vaticano e mandato in onda il Venerdì Santo ci sono tante straordinarie immagini del Cristo Velato.

Si può rivedere liberamente su Rai Play, dal link che troverete alla fine del Post, uno speciale filmato prodotto da Rai Vaticano e mandato in onda Venerdì Santo in cui ci sono tante straordinarie immagini del Cristo Velato e della Cappella Sansevero di Napoli. Il filmato si chiama speciale Venerdì Santo e fa parte del programma “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, andato in onda il 10 aprile 2020, Venerdì Santo, su Rai Uno.

Uno speciale che ci mostra luoghi straordinari, dal Vaticano alla Terra Santa, in cui Rai Vaticano, dopo la via Crucis di Papa Francesco, accompagna i vari servizi televisivi, con le immagini del Cristo Velato del Museo Cappella Sansevero di Napoli, realizzato da Giuseppe Sanmartino nel 1753. Il Cristo Velato è considerato uno tra i più grandi capolavori della scultura di tutti i tempi, in cui bellezza e mistero affascinano visitatori da tutto il mondo.

Il servizio propone anche le immagini della mostra sulla Passione dei grandi artisti francesi proveniente dai Musei Vaticani e che, a Milano è attualmente ospitata nel Museo della Diocesi.

Tante opere straordinarie che speriamo di poter tornare fisicamente ammirare al più presto.