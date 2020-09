Senso Viviani: mostra ed incontri di poesia e musica al Centro di Napoli

Una mostra e poi degli appuntamenti di poesia e musica dedicati a Raffaele Viviani si terranno nel Complesso museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco nel centro storico di Napoli per ricordare il grande drammaturgo, attore, poeta e regista napoletano a 70 anni dalla sua scomparsa

A 70 anni dalla scomparsa dei Raffaele Viviani, avvenuta nel 1950 una mostra e tanti eventi di poesia e musica rendono omaggio al grande drammaturgo, attore, poeta e regista napoletano nella Chiesa delle Anime del Purgatorio ad Arco in via tribunali a Napoli.

Una rassegna, ideata da Gianni Valentino, che rende omaggio a Raffaele Viviani assieme ad una mostra che sarà visitabile nell’ipogeo del Complesso del Purgatorio ad Arco fino all’11 ottobre 2020. La mostra dal titolo “Senso Viviani” propone un’istallazione fotografica a cura del fotografo Luciano Ferrara e dell’associazione Noos.

Oltre alla mostra, sempre nel Complesso monumentale, verranno proposti alcuni incontri di poesia e musica. Già svolti alcuni di agosto con Gianni Valentino e Dolores Melodia ma nel mese di settembre ci saranno delle matineé artistiche di “Senso Viviani” che proseguiranno con i melologhi di Gianni Valentino, voce recitante, e Alfredo Cesarano, strumenti a corde che si terranno il 5 e il 19 settembre e il 3 e l’11 ottobre 2020.

A questi seguiranno altri incontri di “Senso Viviani” con i reading solisti di Valentino il 6 e il 20 settembre e il 2 ottobre e poi due nuovi concerti che vedranno esibirsi in Ipogeo i duo con Mauro Gioia (canto) e Gianluca Rovinello (arpa), il 9 settembre, e con Peppe Lanzetta (voce recitante e canto) e Giglio (fischio, canto e chitarra), il 9 ottobre 2020.

La mostra fotografica “Senso Viviani”

La mostra fotografica “Senso Viviani” del fotografo Luciano Ferrara e dell’associazione Noos sarà visitabile dal lunedì al venerdì (10-14), il sabato (10-17) e la domenica sempre dalle 10 alle 14. Nell’esposizione ci sono tantissimi primi piani, documenti scenici, avventure teatrali-cinematografiche-musicali del talento napoletano, oltre 40 immagini che riassume i cosiddetti tipi, che il drammaturgo ha rappresentato in palcoscenico.

In mostra anche preziosi negativi e le carte di baule custoditi per lunghi anni, materiale fotografico che ha avuto l’approvazione degli eredi per l’esposizione ed è tratto dall’Archivio storico famiglia Viviani – Archivio fotografico Ferrara.

Il biglietto d’ingresso è di 6 euro e permette di accedere al Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco (chiesa più ipogeo), in via dei Tribunali 39 Napoli visitare la mostra e partecipare agli spettacoli di “Senso Viviani”.

Senso Viviani: prezzi, orari e date

Quando: mostra fino all’11 ottobre 2020-eventi nei giorni indicati

mostra fino all’11 ottobre 2020-eventi nei giorni indicati Orari: lunedì al venerdì (10-14), il sabato (10-17) e la domenica (10 alle 14)

lunedì al venerdì (10-14), il sabato (10-17) e la domenica (10 alle 14) Dove: Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco (chiesa più ipogeo), in via dei Tribunali 39 Napoli

Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco (chiesa più ipogeo), in via dei Tribunali 39 Napoli Prezzo biglietto: 6 euro per mostra spettacoli e visita al Complesso Museale

6 euro per mostra spettacoli e visita al Complesso Museale Contatti e informazioni: Senso Viviani

