Dolce e Gabbana sceglie Napoli per la nuova campagna pubblicitaria

Ritorna in città Dolce e Gabbana per la nuova campagna pubblicitaria con stupendi servizi fotografici tra il Lungomare ed il Rione Sanità per lanciare l’ultima collezione.

Preparata a Napoli la nuova campagna pubblicitaria per presentare la collezione primavera estate di Dolce & Gabbana. Tante straordinarie foto del bravo fotografo napoletano Ciro Pipoli hanno ripreso i due modelli di D&G nei luoghi più suggestivi della città partenopea.

Infatti per la campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana sono stati utilizzati due modelli indossatori immortalati dalle belle foto di Ciro Pipoli tra la gente del luogo ed anche sulla spiaggia del “lido Mappatella” insieme ai bagnanti che sono diventati anche loro protagonisti del servizio fotografico di una delle case di moda più famose al mondo.

I due indossatori sono la modella napoletana Elda Scarnecchia e l’attore, cantante e modello Michele Morrone, ripresi in un “colorato” shooting fotografico tra il Lungomare e il rione Sanità per pubblicizzare l’ultima collezione di costumi da bagno e intimo prodotti da Dolce & Gabbana.

Un doppio e nuovo omaggio alla città di Napoli e alla Campania anche perché la collezione è ispirata ai fiori e alle famose ceramiche di Vietri.

In tante altre occasioni Dolce & Gabbana hanno scelto Napoli per campagne pubblicitarie o feste come dal 7 al 10 luglio 2016 quando si svolse in città la festa per i 30 anni della casa di moda di Dolce & Gabbana con 4 giorni di eventi.

