Reggia Express: in treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta | Biglietti e prossime date

Domenica 20 settembre riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta facendo vivere un’esperienza straordinaria del viaggio su un treno d’epoca

Il Reggia Express è un treno storico che porterà i passeggeri da Napoli alla splendida Reggia di Caserta, la Versailles italiana, il bellissimo Palazzo Reale dei Borbone. Le corse riprenderanno domenica 20 settembre con il treno storico degli anni ’30.

Un’esperienza particolare che inizia su un convoglio formato da carrozze Centoporte e Corbellini, rispettivamente degli anni ’30 e ’50 e che consente di immergersi sin da subito nell’atmosfera di un’epoca diversa.

Le carrozze Centoporte e Corbellini sono infatti carrozze antiche con panche in legno, il poggiatesta imbottito e con una doppia porta di ingresso che dà accesso in più punti alla carrozza. Un vero treno storico degli anni ’30 che consentirà di andare dal centro di Napoli alla stazione di Caserta che si trova di fronte alla stupenda Reggia, il grande monumento del 1752.

Reggia Express in treno storico alla Reggia di Caserta

Le ultime corse di questo speciale anno 2020 si terranno nei giorni:

domenica 20 settembre 2020

domenica 18 ottobre 2020

domenica 15 novembre 2020

e seguiranno i seguenti orari:

Corsa di andata : Napoli Centrale – 10.00 partenza, Caserta – 10.35 arrivo

: Napoli Centrale – 10.00 partenza, Caserta – 10.35 arrivo Corsa di ritorno: Caserta – 17.00 partenza, Napoli Centrale – 17.40 arrivo

Il biglietto è di andata e ritorno e costa 8,00€ per gli adulti e 4 euro per i ragazzi tra 4 e 12 anni non compiuti. I bambini di età tra 0 e 4 anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere viaggiano gratis.

Per coloro che vogliono effettuare la sola corsa di andata o ritorno si applica lo sconto del 50% sulle tariffe indicate. I Biglietti sono acquistabili sul sito Trenitalia nelle biglietterie/self service Trenitalia e presso le agenzie di viaggio abilitate. Il biglietto prevede il solo viaggio in treno. Chi vuole visitare la Reggia di Caserta deve comprare il ticket d’ingresso.

Convenzione 2020 per la visita Reggia di Caserta arrivando con il Reggia Express

Grazie ad una speciale convenzione tra Trenitalia e Reggia di Caserta, valida per il 2020, presentando alla biglietteria della Reggia di Caserta il biglietto di andata e ritorno del treno storico Reggia Express si potrà acquistare un biglietto ridotto dal costo di € 10,00 per la visita alla Reggia. La visita comprende gli Appartamenti storici, il Parco ed il Giardino Inglese.

Gli altri viaggi con i treni storici in Campania

In Campania è possibile effettuare altri viaggi su dei bellissimi e originali trani storici.

l’Archeotreno: da Napoli Centrale a Pompei, Paestum e Sapri in treno storico – Ripartono anche i viaggi dell’Archeotreno Campania che ci porteranno in treno storico dal centro di Napoli a Ercolano, Pompei, Paestum, Ascea, Salerno, Pontecagnano e Sapri. Una volta al mese. l’Archeotreno Campania

Ripartono anche i viaggi dell’Archeotreno Campania che ci porteranno a Ercolano, Pompei, Paestum, Ascea, Salerno, Pontecagnano e Sapri. Una volta al mese. Pietrarsa Express – sono ripresi i viagg i del treno storico Pietrarsa Express , che collega la Stazione Centrale di Napoli al bellissimo Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa . Due volte al mese: Pietrarsa Express

sono ripresi i viagg del treno storico , che collega la Stazione Centrale di Napoli al bellissimo . Due volte al mese: l’Irpinia Express: in giro in treno storico nella verde Irpinia: Anche in Irpinia si potrà andare in treno storico sulla antica tratta Avellino-Rocchetta che ci porterà nelle magnifiche valli irpine alla scoperta delle eccellenze dell’irpinia. In varie occasioni Irpinia Express L’Irpinia Express

Maggiori informazioni: “Reggia Express”.

