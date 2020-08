The Space Cinema e UCI Cinemas riaprono le sale a Napoli

Riaprono le sale cinematografiche a Napoli e in Campania in particolare quelle delle grandi catene come The Space Cinema e UCI Cinemas con spettacoli, in sicurezza a partire da 4,90 euro a biglietto

Continuano le riaperture delle grandi sale di catene di cinema in Campania ad Agosto. The Space Cinema che aveva riaperto a giugno a Bologna e Grosseto e in altre due città, prevede anche in Campania la ripresa delle attività in due fasi: un primo gruppo di cinema ha riaperto da Venerdì 14 agosto tra cui Napoli e Salerno mentre gli altri da Mercoledì 19 Agosto tra cui The Space di Nola.

E, come gli altri anni, agosto sarà un periodo di uscite di grandi film come Onward, il nuovo film d’animazione Disney-Pixar per tutta la famiglia dal 19 agosto, e l’ultimo lavoro di Christopher Nolan, l’attesissimo Tenet che uscirà il 26 agosto, in anticipo rispetto agli USA. Poi arriveranno anche After 2, ed anche a New Mutants (l’ultimo film della Marvel) e a molti altri grandi titoli ogni giorno sempre proposti a partire da 4,90€.

Oltre a The Space Cinema riaprono anche le sale UCI Cinemas

Anche il Circuito UCI Cinemas ha iniziato a riaprire le sale in Italia dallo scorso 15 giugno e dal 17 agosto ha riaperto anche UCI Casoria (NA), mentre il 19 agosto sono previste le riaperture di UCI Cinepolis Marcianise (CE) e di altre sale.

Al ritorno in sala, gli spettatori di UCI Cinemas potranno assistere ad alcune prime visioni molto attese, come Onward – Oltre La Magia, Gretel e Hansel e Volevo Nascondermi, in attesa dell’arrivo di Tenet il 26 agosto,. Anche con UCI sarà inoltre possibile assistere a grandi film delle passate stagioni e rassegne dedicate per tutti gli amanti del cinema a un prezzo speciale, con biglietti a partire da 4,90 euro.

Le altre sale che riaprono a Napoli

Ma anche altre sale cinematografiche stanno riaprendo in città come il Cinema Vittoria che riapre mercoledì 19 agosto e poi seguiranno il Cinema Plaza, sempre al Vomero e poi il Modernissimo nel centro di Napoli a pochi passi da piazza Dante che riapriranno entro agosto. Tutti i cinema assicureranno specifiche misure di sicurezza.

Il cinema in sicurezza

Anche The Space Cinema e UCI Cinemas, applicheranno specifici e nuovi protocolli di sicurezza, che sono già operativi nei cinema aperti da giugno, per garantire il distanziamento sociale e il più alto livello di tranquillità possibile, per il pubblico e per lo staff, con garanzia di rispetto della distanza, regolare e frequente igienizzazione di ambienti e sale.

Maggiori informazioni