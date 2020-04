Un tour Virtuale per scoprire la bellezza di Città della Scienza di Napoli

Un bel filmato di 20 minuti ci consentirà di scoprire la bellezza di Città della Scienza, il grande Scienze Center che si trova a Bagnoli

Disponibile un filmato per conoscere Città della Scienza, il grande Scienze Center di Bagnoli che permette dii effettuare una bella passeggiata virtuale all’interno del complesso per ammirarlo a distanza, in attesa di tornarci al più presto.

Scopriremo i grandi spazi del Museo Corporea dedicato allo straordinario funzionamento del corpo umano, una macchina eccezionale e piena di risorse. Corporea è in un nuovo grande edificio e si sviluppa su un percorso di circa 5.000 metri quadri progettato dall’architetto Massimo Pica Ciamarra.

Corporea è il primo grande museo interattivo in Italia e in Europa interamente dedicato al corpo umano e alla salute ed è basato sulla sperimentazione diretta dei fenomeni del nostro corpo da parte dei visitatori. Un museo interattivo dedicato alla salute umana e alle scienze e tecnologie biomedicali e della prevenzione.

Nel video di Città della Scienza spazio anche al più grande planetario 3D d’Italia, e uno dei più grandi d’Europa, che prevede ben 130 posti disponibili per questa nuova grande struttura che presenta sempre tanti interessanti eventi. E poi nel video sempre tanti bambini, ma anche genitori, felici e sorridenti di trovarsi in questo luogo stupendo di Napoli.

Tra l’exhibit di Felix, il divertente robot che è in grado di mimare le espressioni facciali di chi gli sta di fronte, replicando il meccanismo dei neuroni a specchio e l’esibizione di improvvisati ballerini che si rivedono allo specchio ma con le loro ossa che al posto dell’immagine, come in una radiografia, il video di Città della Scienza ci restituisce le immagini di momenti felici di migliaia di persone.

Non mancano alcuni esperimenti che potrete replicare da casa come tanti scienziati in erba per ora da casa ma in trepida attesa di poter tornare al più presto a Città della Scienza.

Maggiori informazioni Città della Scienza