‘Ntretella: pizzeria, locanda e take away nel Ventre dei Quartieri Spagnoli

‘Ntretella è la fidanzata di Pulcinella! Dove si poteva trovare una pizzeria con questo nome? Nel Cuore dei Quartieri Spagnoli a pochi passi da via Toledo e via Chiaia! Quando si entra è come andare indietro nel tempo. Mure altissime di tufo, legno, rame, antiche lampade e divisioni degli spazi originali. Forse anche un rifugio antiaereo, ma la storia narra che fosse un’antica segheria. L’atmosfera che si vive è coinvolgente a tal punto che potresti ritrovarti ‘Ntretella e i suoi amici tra i tavoli.

La pizza nata come cibo del popolo qui mantiene le sue origini, anzi sembra che il tempo si sia nostalgicamente fermato come in una foto color seppia antico. Per non parlare degli odori di buono… Pulcinella e la sua fidanzata avrebbero apprezzato la Carcioffola, pizza con Pancetta di maiale tipico irpino, carciofini della casa, provola dei Monti Lattari e Parmigiano Reggiano di pezzata rossa. Tra le più richieste, la pizza Fiori di zucca, con ricotta di bufala, provola dei Monti Lattari, Parmigiano Reggiano BIO e pepe di Penja.

Rino Artigliano, garbato proprietario, accoglie i suoi ospiti con un’idea semplice: km zero e prodotti di stagione dalla sua tenuta di San’Agata dei Goti. A pochi passi dalla pizzeria c’è LA LOCANDA, più intima e riservata, ma dal fascino avvolgente. La cucina è a base di mare, con pescato quotidiano. Risotto alla pescatora, paccaro ai frutti di mare, ziti spezzati alla pescatora, crudi di mare. Insomma, il fresco di mare di casa è talmente noto che il New York Times nel 2012 l’ha indicata come tappa tra le più importanti in Italia. Ovviamente sempre presente nelle Guida Michelin Italia dal 2012. Nonché su Le Guide Routard e Guida Voiello.

Difronte a LA LOCANDA, l’altra creatura di Rino: LA VALANZA, il Take away by ‘Ntretella. Qui la specialità leggendaria è la pizza fritta cotta al momento nel pentolone a vista. La cosa importante è recarsi in zona, sicuramente farai la scelta giusta: pizza, mare, take away.

Qualora si voglia approfondire anche sul blog del giornalista e critico enogastronomico Luciano Pignataro, si possono leggere due articoli di Albert Sapere sulla pizzeria e uno di Giulia Cannada Bartoli su LA LOCANDA. E per quelli che pensano che la fidanzata di Pulcinella sia Colombina, un estratto dalla Serenata di Pulcinella di Domenico Cimarosa:

Ué, ué, nenné s’affaccia,

e ca sta’ Pullecenella, Pullecenella, Pullecenella

te caccia la lenguella

e dice i’ sto ccà, i’ sto ccà, ué ca i’ sto ccà….

(ma pecché nun t’affacce, che t’aggio fatto de male, ‘nteretella mia?