Capodimonte oggi racconta: ogni giorno sul web le bellezze del Museo di Capodimonte di Napoli

Un breve racconto ogni giorno per conoscere i tanti capolavori dello straordinario Museo napoletano di Capodimonte, una pillola di bellezza quotidiana da non perdere: “Capodimonte oggi racconta”

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, chiuso per disposizioni ministeriali come tutti i musei italiani, ha avviato una bella rubrica quotidiana per presentare, ogni giorno, i suoi straordinari capolavori.

La rassegna si chiama “Capodimonte oggi racconta” e la troverete ogni giorno sul sito web del Museo con un interessante e diverso appuntamento sulle sue straordinarie collezioni o con un viaggio alla scoperta del bosco. Un racconto corale fatto da chi a Capodimonte lavora con entusiasmo e passione.

“Capodimonte oggi racconta” un incontro quotidiano con la bellezza dell’arte

La rubrica è iniziata lunedì 9 marzo 2020 con il racconto del dipinto di Fra Luca Pacioli a cura di Alessandra Rullo, storica dell’arte e curatore del XV secolo e andrà avanti fino alla fine dell’emergenza.

Già disponibili i testi di Valentina Canone sull’Ercole al Bivio di Annibale Carracci, di Paola Aveta sulla tela di Eduardo Dalbono Da Frisio a Santa Lucia e tanti altri interessanti appuntamenti che potrete consultare ogni giorno o rivedere nella sezione blog del sito ufficiale.

Prossimamente previsti speciali sulla Crocifissione di Battistello, Le Quattro Stagioni di Guido Reni, Harun al Rashid di Gaspari Landi, la Madonna del Divino Amore di Raffaello, la Crocifissione di Van Dyck, il Vesuvio di Warhol e tanto altro ancora.

Tutti i racconti sono poi consultabili sul sito web del museo, nella sezione blog, e saranno ripresi sui canali social del Museo: Facebook, Twitter e Instagram.

Un video racconto sullo straordinario Parco di Capodimonte

Nel frattempo vi proponiamo un bellissimo video-racconto del giardino storico di Capodimonte con i suoi valori botanici e ambientali, e un tour virtuale nel bosco