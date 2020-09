Monopattini Elettrici HelBiz a Napoli: lo sharing tra Mergellina e piazza Garibaldi

Foto HelBiz a Ravenna

900 monopattini elettrici da noleggiare tra Mergellina, Lungomare, Pleniscito, Piazza Garibaldi

Napoli da oggi avrà un servizio di micro mobilità elettrica con dei monopattini elettrici che potranno essere noleggiati e viaggiare in un’area di quasi 3 Km, che va da Mergellina a Piazza Garibaldi, nel centro cittadino.

Il servizio sarò gestito dalla società HelBiz, una multinazionale che fornirà a breve 900 monopattini elettrici che potranno circolare in 2,9 km di strade nel centro della città. La Helbiz già opera in altre città italiane come Roma, Milano, Torino, Pescara, Bari e Ravenna, e ha vinto una gara del Comune di Napoli per tale servizio offrendo le stesse condizioni tariffarie praticate nelle altre città italiane.

I monopattini elettrici si potranno prenotare tramite un’App e si potranno utilizzare tra Mergellina a piazza Garibaldi dove ci saranno alcuni punti per il prelievo e precisamente a Piazza del Plebiscito, Quartieri Spagnoli, Chiaia, Mergellina, Pallonetto Santa Lucia, Borgo Orefici.

Come si potranno utilizzare i monopattini elettrici a Napoli

I 900 monopattini elettrici si potranno prendere tramite un’App di Helbiz che potrà essere scarica gratuitamente su smartphone Android e iOS. Con l’App si localizza il mezzo più vicino e lo si sblocca mediante la scansione di un codice QR situato sul manubrio.

Il costo addebitato sarà di 1€ per lo sblocco iniziale + 0,20€ al minuto per la corsa. Ci sarà anche la la possibilità di usufruire di una vantaggiosa tariffa flat Helbiz UNLIMITED al costo di 29,99 euro al mese, con cui si potranno effettuare un numero di corse giornaliere illimitato della durata di 30 minuti (a distanza di almeno 20 minuti l’una dall’altra) e l’accesso al servizio anche da Telepass Pay con 30 minuti di corse gratuite.

La Zona dove potranno circolare i monopattini elettrici

I monopattini elettrici potranno circolare liberamente solo in alcune aree della città all’interno di un’area di circa 3 km quadrati con sosta libera, con eccezione di alcune aree vietate, al pari delle biciclette.

Le regole per la circolazione dei Monopattini Elettrici a Napoli

In linea di massima le regole per l’utilizzo del servizio sono le seguenti.

L’utilizzo del monopattino elettrico è consentito esclusivamente in ambito urbano nelle:

Zone 30

Strade urbane con limite di velocitá di 50 km/h

Piste ciclabili e ciclopedonali alla velocità max di 20 km/h utilizzando il limitatore di velocità

Non si possono superare i 25 km/h quando si circola sulla carreggiata ed i 6 km/h quando si circola nelle zone pedonali

L’utilizzo del monopattino elettrico è vietato nelle:

Sotto i portici

Corsie preferenziali

Gallerie pedonali

Marciapiede

Nelle strade di velocitá superiore a 50 km/h

Il monopattino elettrico potrà essere parcheggiato solo nelle:

aree e stalli destinati alle biciclette e motoveicoli,

in punti dove non ci siano interferenze con pedoni o altri veicoli

in altre aree di sosta che l’amministrazione individuerà con apposite ordinanze.

Le regole per l’utilizzo di monopattini elettrici

E’ vietato il trasporto di passeggeri

L’utilizzatore deve essere maggiorenne

Se minorenne deve essere titolare almeno di patente categoria am ed indossare il caschetto obbligatoriamente

E’ vietato introdurre i veicoli in aree private

Evitare manovre brusche o pericolose

Il casco non e’ obbligatorio ma consigliato

Bisogna procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due

Maggiori informazioni – Monopattini Elettrici a Napoli

