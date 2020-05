Ripartono le visite al percorso Archeologico del Rione Terra a Pozzuoli

Si potrà di nuovo visitare lo straordinario percorso archeologico sotto il Rione Terra entrando nella Puteoli del 194 a.C. una grande e vivace città romana, porto del Mediterraneo in età augustea e passeggiare tra cardini e decumani

Riaprirà martedì 2 giugno 2020 a Pozzuoli, dopo un’accurata sanificazione dei luoghi, lo straordinario percorso Archeologico di età romana che si trova sotto il Rione Terra a Pozzuoli.

Il Percorso Archeologico sotterraneo del Rione Terra ci consentirà di conoscere l’antica colonia romana, Puteoli, divenuta importante porto commerciale di Roma.

L’antica Puteoli si trova sotto la rocca di tufo che domina il golfo di Pozzuoli e si sviluppa lungo gli assi principali della città romana, tra cardini e decumani.

Li sotto ci sono numerosi edifici dell’epoca come i depositi di grano, il forno per la lavorazione e la cottura del pane (pistrinum) con le macine quasi intatte e poi i criptoportici, le botteghe e i magazzini dell’epoca.

Scendendo da Palazzo De Fraja – Frangipane nel percorso Archeologico sotterraneo del Rione Terra si entra nella Puteoli del 194 a.C., una grande e vivace città, porto del Mediterraneo in età augustea, che si snoda nella pancia di quella del Seicento.

Gli accessi in sicurezza al Percorso Archeologico sotterraneo

L’area archeologica riaprirà in sicurezza adottando tutte le misure di garanzia per la salvaguardia del personale e dei visitatori ed in particolare ci saranno ingressi per massimo 10/12 visitatori esclusa la guida e ai visitatori prima dell’ingresso al percorso sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura uguale o maggiore di 37,5 °C. I visitatori dovranno sempre indossare la mascherina e nell’Infopoint ci sarà una soluzione idro-alcolica per l’igienizzazione delle mani.

Il personale addetto indosserà i sistemi di protezione individuale (DPI) prescritti dalla legge al fine di salvaguardare la salute degli stessi e dei visitatori e saranno predisposti percorsi ed evidenziate le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale;

In biglietteria ci saranno anche distanziatori tra il personale e i visitatori e sarà assicurata adeguata pulizia e disinfestazione delle superfici e degli ambienti.

Gli orari di visita al sito

Il Percorso Archeologico del Rione Terra aprirà il 2 Giugno 2020, e a seguire tutti i fine settimana, con ingressi alle ore 9:00-10:00-11:00-12:00-13:30-14:30-15:30-16:30

E’ consigliabile la prenotazioni delle visite presso la Turismo e Servizi srl “Percorsi Flegrei” Tour Operator telefonando da Lunedì a Domenica dalle ore 9:00 alle 17:00 al num 081.199.36.286/287 o E-mail: rioneterra@turismoeservizi.com o direttamente online sul sito ufficiale