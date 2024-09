The World of Banksy a Napoli: Un’Esperienza Immersiva tra Street Art e Cultura Urbana

Banksy - Ragazza con il Cuore

Napoli, città d’arte e cultura per eccellenza, ospita un nuovo evento imperdibile per tutti gli appassionati di street art: The World of Banksy: The Immersive Experience. Questa mostra straordinaria, che ha già affascinato il pubblico in oltre 10 paesi, approda finalmente a Napoli, allestita presso l’Arena Flegrea Indoor nella Mostra d’Oltremare. Dal 11 ottobre 2024 al 4 maggio 2025, potrai esplorare il mondo provocatorio e geniale del celebre street artist britannico Banksy, attraverso oltre 100 delle sue opere più iconiche.

Un Viaggio nel Mondo di Banksy

Banksy è noto per il suo stile unico e la capacità di scuotere le coscienze su temi sociali come guerra, povertà, capitalismo e ipocrisia. Nonostante il mistero che circonda la sua identità, le sue opere sono diventate celebri in tutto il mondo, trasformando muri e strade in potenti tele di denuncia sociale. The World of Banksy ti permette di immergerti nel messaggio dell’artista attraverso murales a grandezza naturale, stampe, sculture, videoarte e installazioni interattive, ricreando l’atmosfera autentica delle sue creazioni.

Tra i pezzi esposti, l’ultimo capitolo della mostra, “Barely Legal”, presenta una statua di un elefante di 2,70 metri, che rievoca lo show originale del 2006 a Los Angeles, diventato ormai leggenda nel mondo dell’arte contemporanea.

Bansky e Napoli: Madonna con la pistola

Bansky e Napoli hanno evidentemente un legame speciale, a testimoniare la vicinanza è la Madonna con la pistola. Questa è probabilmente l’opera più famosa e riconosciuta di Banksy in Italia. Si trova in Piazza dei Girolamini e rappresenta una Madonna con una pistola al posto dell’aureola, un’immagine che provoca una forte reazione e invita alla riflessione sui temi della religione, della violenza e della società contemporanea.

L’Arena Flegrea: Una Nuova Casa per l’Arte a Napoli

L’Arena Flegrea Indoor, situata all’interno della Mostra d’Oltremare, è il nuovo spazio espositivo della città, progettato per ospitare eventi culturali, mostre e spettacoli tutto l’anno. Questo ampio spazio di 4000 metri quadrati al chiuso offre un’esperienza immersiva perfetta per una mostra di street art come quella di Banksy, con un’architettura moderna che si sposa perfettamente con lo spirito ribelle e anticonvenzionale dell’artista. La posizione, facilmente raggiungibile in soli 20 minuti a piedi dalla stazione metropolitana Cavalleggeri Aosta, lo rende un centro culturale accessibile e dinamico.

Informazioni Utili per la Visita

La mostra sarà aperta dal mercoledì alla domenica, dalle 10:00 alle 19:00, con l’ultimo ingresso alle ore 18:00. Per evitare lunghe attese, ti consigliamo di acquistare i tuoi biglietti online in anticipo, anche se saranno disponibili anche presso la biglietteria. Il costo medio della visita è di circa un’ora, ma puoi prenderti tutto il tempo che desideri per esplorare l’esposizione. E ricorda: potrai scattare foto e video durante la visita!

Quando: Dal 11 ottobre 2024 al 4 maggio 2025, dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00)

Dove: Arena Flegrea Indoor, Mostra d'Oltremare, Napoli

Biglietti: da 7€ a 16,50€

Prezzi: I bambini fino a 5 anni entrano gratis. Sconti per famiglie e gruppi disponibili.

Maggiori informazioni: https://theworldofbanksy.it

Un’Occasione Imperdibile per gli Amanti dell’Arte

The World of Banksy a Napoli è molto più di una mostra: è un viaggio emozionante nella mente di uno degli artisti più influenti del nostro tempo. Non perdere l’opportunità di esplorare i temi provocatori e le opere emblematiche che hanno reso Banksy un’icona globale. Prenota subito i tuoi biglietti online su TicketOne per vivere in prima persona l’arte di Banksy. Non perdere l’occasione di vedere una delle mostre più attese dell’anno e di immergerti in un’esperienza artistica senza precedenti. Scopri tutte le informazioni utili per la visita e assicurati un posto in prima fila per esplorare il mondo di Banksy a Napoli.

