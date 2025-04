Napule è Femmena al Teatro San Carlo: con Mariangela D’Abbraccio che canta Pino Daniele e gli autori del Novecento

Ph Luciano Romano

Mariangela D’Abbraccio al Teatro San Carlo accompagnata da un pianista con un repertorio che incrocia le musiche di Pino Daniele con altre musiche popolari del mondo

Un evento veramente speciale al Teatro di San Carlo di Napoli: Lunedì 7 aprile alle ore 20.30 Mariangela D’Abbraccio, accompagnata dallo straordinario pianista Massimiliano Gagliardi, porta sul palco del Teatro San Carlo un omaggio intenso a Pino Daniele e ai grandi autori del Novecento. Un grande e bellissimo viaggio tra Astor Piazzolla, Eduardo, Patroni Griffi, Moscato, Borges, Neruda…. che, oltre a Pino Daniele sono alcuni tra gli autori rappresentati durante lo spettacolo.

Acquista ora i biglietti per il San Carlo Lunedì 7 aprile al Teatro San Carlo, Mariangela D’Abbraccio omaggia Pino Daniele in uno spettacolo unico con il pianista Massimiliano Gagliardi. Un viaggio emozionante tra poesia, musica e cultura mediterranea. Acquista ora il tuo biglietto per vivere una serata irripetibile nel tempio del teatro napoletano. Sono disponibili i biglietti su VivaTicket (Link affiliato)

Uno spettacolo che raccoglie canzoni, poesie, pensieri di Pino Daniele e di altri autori italiani, spagnoli, portoghesi e sudamericani che hanno in comune l’anima e la poetica. Mariangela D’Abbraccio è un’attrice tra le più amate del teatro italiano ed è l’ultima grande interprete di Filumena Marturano: è accompagnata in questo bellissimo spettacolo da uno straordinario pianista, Massimiliano Gagliardi, in un repertorio che incrocia le musiche straordinarie di Pino Daniele con altre musiche popolari del mondo.

Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo- Lunedì 7 aprile ore 20.30 – Biglietti, posto unico 20 euro

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Il link per l’acquisto dei biglietti presente in questo articolo è affiliato. Ciò significa che potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto tramite questo link, senza costi aggiuntivi per te. Questa affiliazione ci aiuta a sostenere il nostro lavoro e a continuare a fornirti contenuti di qualità