La Mostra Monumentini a Bacoli: un viaggio tra arte e architettura in LEGO® alla Casina Vanvitelliana

Le meraviglie dell’architettura in mattoncini LEGO® a Bacoli, dal 4 aprile al 4 maggio 2025

Dal 4 aprile al 4 maggio 2025, la Casina Vanvitelliana di Bacoli ospiterà una mostra che unisce arte, architettura e i famosi mattoncini LEGO®. La mostra, intitolata “MONUMENTINI” e curata dall’artista Luca Petraglia, presenterà una serie di riproduzioni incredibilmente dettagliate di alcuni dei più prestigiosi monumenti italiani e internazionali, tutti realizzati con i celebri mattoncini LEGO®.

Tra le opere in esposizione, spicca la riproduzione della stessa Casina Vanvitelliana, resa con una fedeltà sorprendente, accanto a un altro simbolo di Napoli, il Teatro San Carlo. Le installazioni di Petraglia non sono solo modelli, ma vere e proprie opere d’arte che raccontano la bellezza e la storia di edifici storici, dai palazzi barocchi alle strutture classiche, attraverso l’ingegno e la creatività dei mattoncini LEGO®.

Questa mostra è pensata per essere un’esperienza per tutti: appassionati di LEGO®, famiglie, e amanti dell’architettura. Ogni dettaglio delle opere esposte invita a scoprire soluzioni ingegneristiche affascinanti e una nuova visione dell’arte monumentale, tutto reso possibile dai mattoncini LEGO®. Non solo un evento per i collezionisti di LEGO®, ma un’opportunità per conoscere più da vicino la cultura architettonica, rendendo l’arte accessibile a tutte le età.

La mostra è aperta dal 4 aprile al 4 maggio 2025, con orari pensati per adattarsi a tutti i visitatori. Durante il weekend, l’esposizione sarà aperta dal venerdì alla domenica, con orari estesi per permettere una visita completa e rilassata. Inoltre, il biglietto è pensato per le famiglie, con un pacchetto che include ingresso per un adulto e due bambini, e l’ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni.

: Pacchetto 1 adulto + 2 bambini (3-10 anni): €12 | Bambini sotto i 3 anni: ingresso gratuito Contatti e informazioni: casinavanvitelliana.net

