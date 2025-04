La Valle dei Ciliegi: cultura, musica ed enogastronomia a Bracigliano per il ritorno della primavera

Tante attività per scoprire la valle dei Ciliegi e il centro storico di Bracignano con l’inizio della primavera: il programma completo delle due giornate

Sabato 5 e domenica 6 aprile 2025 a Bracigliano, nel salernitano, si terrà la grande festa della primavera con la 3^ edizione della “Valle dei Ciliegi” organizzata dal Comune assieme a varie associazioni locali. Il territorio braciglianese è pieno di ottime Ciliegia IGP di Bracigliano, che ricoprono la zona, dalla fioritura fino alla maturazione delle ciliegie con una bellissima esplosione di fiori bianchi.

Un’ottima occasione per scoprire luoghi bellissimi ma anche la cultura, il folklore e l’enogastronomia locale grazie ai numerosi mercatini artigianali che troveremo lungo le strade del paese.

Enogastronomia, tour tra i ciliegeti in fiore e scoperta del borgo antico

Nei due giorni previsti anche tour tra i ciliegeti in fiore con una full immersion su luoghi e culture locali, e poi domenica un’intera giornata di eventi e attività alla scoperta del borgo antico con due tour, sia la mattina che il pomeriggio, tra ciliegi in fiore, visite al centro storico e degustazioni enogastronomiche.

Non mancherà un concerto per Voce e Chitarra “Qui fu Napoli” con Mimmo Angrisano e Antonio Saturno che chiuderà la festa. Per tutte le attività e i tour è consigliata la prenotazione: 349 269 5236 – 335 721 3679 – 327 066 8055 o bracigliano.lavalledeiciliegi@gmail.com

Bracigliano la Valle dei Ciliegi – programma

5 aprile 2025

ore 17.00 – Accoglienza e Tour tra i ciliegeti in fiore Presso Palazzo De Simone

ore 18.00 – Convegno sull’importanza del ciliegio tra cultura e tradizione a cura dei docenti del dipartimento di Farmacia corso di agraria dell’Università degli Studi di Salerno con intermezzo musicale a cura dell’ensemble dei Garzillo al pianoforte, Raffaella Cardaropoli al clarinetti diretti dal M° lennaco Presso Scuderie Palazzo De Simone

ore 20,00 – Presentazione delle aziende di produzione dell’agro-alimentare di Bracigliano – Degustazione prodotti enogastronomici tipici – Presso Palazzo De Simone

A seguire Concerto Orchestra del liceo “A.Galizia” di Nocera Inferiore (SA) Diretta dal Maestro Luigi De Nardo

Mercatini e botteghe artigiane – lungo tutto il percorso

6 aprile 2025

ore 10.00 – Accoglienza – Presso Palazzo De Simone

ore 11.00 – Tour tra i ciliegeti in fiore – Mattino

1° tappa: Ciliegi in fiore, Giardino delle suore –

2° tappa: Municipio –

3° tappa: Convento di San Francesco – Quartetto musicale con i maestri Pier Carmine Garzillo al pianoforte, Raffaella Cardaropoli al violoncello, Franco Ascolese al flauto traverso, e Luigi De Nardo all’oboe

4° tappa: Passeggiata nel Borgo Storico e visita alla Chiesa di San Giovanni Battista con cripta cinquecentesca della Confraternita del Rosario e Presepe Napoletano in stile Settecentesco

ore 13.00 – Degustazione dei prodotti tipici Presso Aree Picnic

ore 16.00 – Tour tra i ciliegeti in fiore – Pomeriggio

ore 19.00 – Intrattenimento musicale – Chitarra e voce con i Maestri Antonio Saturno e Mimmo Angrisani Presso Palazzo De Simone

Mercatini e botteghe artigiane – lungo tutto il percorso

Maggiori informazioni – La valle dei Ciliegi

