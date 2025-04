Cilento Tastes 2025 a Capaccio Paestum: 3 Giorni Gratuiti di Gusto, Cultura e Musica

Ph Facebook Cilento Tastes

Ingresso libero per tre giorni al grande complesso del Next di Capaccio Paestum per la terza edizione di Cilento Tastes 2025 l’evento per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, culturali e artigianali del Cilento tra sapori autentici, masterclass, laboratori, convegni, degustazioni e musica dal vivo

Si terrà dal 4 al 6 aprile 2025 al Next di Capaccio Paestum la terza edizione di Cilento Tastes 2025 il grande evento che vuole valorizzare le eccellenze enogastronomiche, culturali e artigianali del Cilento.

Grande successo dello scorso anno con migliaia di partecipanti che trovarono oltre 80 espositori e 16 cantine ad aspettarli e migliaia e migliaia di piatti serviti e calici di vino degustati. E quest’anno la terza edizione di Cilento Tastes 2025, non sarà da meno presentando oltre 100 produttori di eccellenze per assaporare i piatti più gustosi tipici del territorio cilentano.

Un weekend ricco di sapori, tradizioni e momenti imperdibili tra le eccellenze gastronomiche cilentane

Presenti tante aziende agricole e cantine locali con anche chef, pizzaioli e altri operatori del buon food con tante degustazioni, show cooking, masterclass e laboratori tematici ma non mancherà anche la presenza di produttori, operatori turistici e istituzioni che vogliono promuovere il territorio del Cilento attraverso sapori autentici, antichi mestieri e tradizioni,

Cilento Tastes anche quest’anno sarà un bellissimo viaggio nel cuore del Cilento, tra buon cibo, cultura e artigianato, tra esposizioni e degustazioni di eccellenze in un’atmosfera conviviale e autentica. Non mancherà una zona destinata a tutti i comuni che vogliono presentare i propri eventi per la prossima estate dalle sagre tradizionali ai festival culturali agli eventi più attesi.

E, in tutte le tre serate dell’evento grandi concerti che chiuderanno le tre giornate di Cilento Tastes 2025 con tre generi musical, tre band tutte da ascoltare e soprattutto da ballare sempre ad ingresso gratuito.

Venerdì 4 aprile 2025 ore 21 – Taranta Nobes

Sabato 5 aprile 2025 ore 21 – Dutty Beagle

Domenica 6 aprile 2025 ore 21 – Lone Instrumental

Dal 4 al 6 aprile 2025 al Next di Capaccio Paestum, dalle 11 alle 24 con ingresso gratuito un weekend ricco di sapori, tradizioni e momenti imperdibili tra le eccellenze gastronomiche cilentane.

Programma completo delle serate e informazioni sull’evento

