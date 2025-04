Le Mostre d’Arte a Napoli nel Mese di Aprile 2025: Guida Completa

Made in Cloister - Mostre d'Arte ad aprile a Napoli

Napoli si conferma, anche ad aprile 2025, una delle capitali italiane dell’arte e della cultura, con un calendario ricchissimo di mostre imperdibili che animano musei, fondazioni e luoghi storici in tutta la città. Se ti stai chiedendo cosa vedere a Napoli ad aprile, questa guida è il punto di partenza perfetto per scoprire tutte le mostre d’arte a Napoli in programma questo mese.

Dal Rinascimento di Raffaello alla fotografia visionaria di Mimmo Jodice, passando per l’universo provocatorio di Andy Warhol e i mondi immaginifici in mattoncini LEGO®, aprile offre esposizioni per ogni gusto e sensibilità. Spiccano anche progetti originali come la retrospettiva su Tomaso Binga al Museo Madre, il viaggio spirituale nella vita di Pino Daniele al Palazzo Reale e l’omaggio contemporaneo al concetto di “rinascita” alla Fondazione Made in Cloister.

In questa guida trovi tutte le informazioni utili: date, location, biglietti, orari e indicazioni su come arrivare, per vivere al meglio le emozioni dell’arte partenopea. Che tu sia un appassionato d’arte, un turista curioso o un napoletano in cerca di ispirazione, lasciati guidare tra le mostre più belle di Napoli.

Ecco cosa non puoi assolutamente perdere ad aprile 2025:

Raffaello. La Dama col liocorno alle Gallerie d’Italia di Napoli

Quando: 27 marzo – 22 giugno 2025

Dove: Gallerie d’Italia, Via Toledo 185, Napoli

Biglietti: Intero €7, Ridotto €4, gratuito per minori di 18 anni, scuole e clienti Intesa Sanpaolo – Biglietti su TicketOne (link affiliato)

Per l’edizione 2025 della rassegna L’Ospite Illustre, le Gallerie d’Italia di Napoli accolgono uno dei capolavori più amati del Rinascimento: La Dama col liocorno di Raffaello, in prestito eccezionale dalla Galleria Borghese di Roma. L’opera sarà esposta nella suggestiva sala che solitamente ospita il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, temporaneamente trasferito a Roma per la mostra Caravaggio 2025. Il celebre dipinto, realizzato da Raffaello intorno al 1505, rappresenta una giovane donna con un piccolo unicorno in grembo, simbolo di purezza e castità. Per lungo tempo attribuito ad altri autori, il quadro fu restituito a Raffaello da Roberto Longhi nel 1927 e restaurato per rimuovere le ridipinture che lo avevano trasformato in una Santa Caterina.

Le indagini radiografiche hanno rivelato che, prima dell’unicorno, Raffaello aveva raffigurato un cagnolino, simbolo di fedeltà coniugale: un indizio che rafforza l’ipotesi di un ritratto eseguito in occasione di un matrimonio. Alcuni studiosi hanno proposto di identificarla con Maddalena Strozzi, ma l’identità della dama resta avvolta nel mistero.In mostra a Napoli, la Dama col liocorno offrirà al pubblico un’occasione unica per confrontarsi da vicino con la grazia e l’eleganza del giovane Raffaello, in un dialogo ideale con la tradizione pittorica toscana e con Leonardo da Vinci, di cui si percepisce l’influenza diretta.

Come arrivare: Le Gallerie d’Italia si trovano su Via Toledo, facilmente raggiungibili con la Linea 1 della metropolitana, fermata Toledo.

Euforia di Tomaso Binga in mostra al Museo Madre di Napoli

Quando: 18 aprile – 21 luglio 2025

Dove: Museo Madre, Via Settembrini 79, Napoli

Dal 18 aprile, il Museo Madre ospita Euforia, la più ampia retrospettiva mai dedicata a Tomaso Binga, nome d’arte di Bianca Pucciarelli Menna. Curata da Eva Fabbris con Daria Khan, l’esposizione ripercorre quarant’anni di pratica artistica attraverso oltre 120 opere: poesie visive, collage, installazioni, fotografie e documenti performativi, molti dei quali esposti per la prima volta o recuperati a distanza di decenni. Il titolo della mostra – Euforia – è una dichiarazione di intenti, scelto dall’artista per la sua valenza universale e il suo significato politico. Un augurio e un atto di resistenza, che attraversa tutta la produzione di Binga, pioniera della poesia verbo-visiva e figura di riferimento del femminismo artistico italiano. Ironia, linguaggio e corpo sono strumenti con cui l’artista smaschera le strutture patriarcali, come negli iconici alfabeti in cui è il suo stesso corpo a diventare lettera.

L’allestimento, pensato dal collettivo Rio Grande in collaborazione con l’artista, si sviluppa in diciotto sale con un percorso circolare e immersivo. La mostra è il frutto di due anni di ricerche e collaborazione diretta con l’archivio dell’artista, e racconta il ruolo cruciale di Tomaso Binga nell’arte contemporanea internazionale: dalla Biennale di Venezia alla Fondazione Prada, fino a Ginevra e Londra. Una mostra da non perdere per chi ama la cultura radicale e la forza creativa delle parole e dei corpi.

Come arrivare: Il Museo Madre si trova nel cuore del centro storico, a pochi passi dalle fermate “Museo” (Linea 1) e “Piazza Cavour” (Linea 2) della metropolitana.

Pino Daniele. Spiritual al Palazzo Reale di Napoli

Quando: 20 marzo – 6 luglio 2025

Dove: Palazzo Reale di Napoli, Sala Plebiscito e Sala Belvedere

Biglietti: Acquista il tuo biglietto su TicketOne (Link affiliato)

A dieci anni dalla sua scomparsa e nel settantesimo anniversario della sua nascita, Napoli rende omaggio a Pino Daniele con la mostra Spiritual, un viaggio emozionante nel cuore e nell’anima di uno dei musicisti più amati d’Italia. L’esposizione, allestita tra la Sala Plebiscito e la Sala Belvedere del Palazzo Reale, è un racconto intimo e universale che intreccia musica, spiritualità e identità partenopea. Il progetto – promosso dalla Fondazione Pino Daniele e curato da Alessandro Daniele e Alessandro Nicosia – si sviluppa in due sezioni e nove aree tematiche. La prima parte ripercorre gli esordi dell’artista fino al 1977, con scenografie immersive che ricostruiscono luoghi chiave come la “Grotta” di tufo e i live club notturni della Napoli anni ’70. La seconda parte accompagna il visitatore lungo la carriera di Pino fino al 2014, tra materiali inediti, strumenti originali, documenti privati e oggetti personali.

Spiritual è molto più di una retrospettiva: è un’esperienza emotiva che esplora la dimensione trascendente dell’artista, il suo legame con il blues e la musica spiritual afroamericana, la disciplina e la libertà della sua chitarra, ma anche il suo impegno sociale e culturale. Ogni elemento esposto è una tessera che compone il mosaico di un’anima napoletana dallo sguardo globale. La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Silvana Editoriale, e porta il sigillo “70/10 Anniversary”, riservato agli eventi che celebrano in modo autentico l’eredità di Pino Daniele.

Come arrivare: Il Palazzo Reale si affaccia su Piazza del Plebiscito, facilmente raggiungibile con la metropolitana Linea 1, fermata Toledo o Municipio.

Il Sol dell’Avvenir alla Fondazione Made in Cloister

Quando: 1 marzo – 16 giugno 2025

Dove: Fondazione Made in Cloister, Piazza Enrico De Nicola 48, Napoli

Biglietti: Inclusi nel biglietto della Fondazione (€5)

Con Il Sol dell’Avvenir, la Fondazione Made in Cloister inaugura RINASCITA, un ambizioso programma biennale che riflette sul concetto di rinascita nel tempo delle “policrisi” globali. Allestita nel suggestivo Chiostro di Santa Caterina a Formiello, la mostra unisce arte contemporanea e memoria storica, mettendo in dialogo opere di artisti internazionali e nuovi lavori site-specific.

Il titolo, tratto da una celebre canzone partigiana, non rimanda a una promessa utopica, ma a una forza ambivalente: il sole che illumina e brucia, che crea e distrugge. È questo il filo conduttore dell’esposizione, che esplora i molteplici linguaggi della rigenerazione – alchemica, identitaria, spaziale – attraverso le opere di mountaincutters, Alexandra Sukhareva, Clément Cogitore, Danh Vo, Hiwa K, Anastasia Ryabova, Renato Leotta, Reena Spaulings, Olga Tsvetkova e Carmela De Falco.

Proprio quest’ultima, artista napoletana, trasforma il chiostro in un corpo vibrante con l’installazione performativa riflettendo, riflettendo, la voce, e con l’opera Trasmissione, che recupera la memoria del lanificio che un tempo occupava questi spazi. Mentre Lo spazio come dubbio di Olga Tsvetkova – performance nata durante la sua residenza – interpreta il quartiere di Porta Capuana come un paesaggio emotivo in trasformazione.

Una mostra intensa, immersiva e carica di significato, che rinnova il legame tra arte, comunità e territorio in una delle location più affascinanti della Napoli contemporanea.

Come arrivare: Il Chiostro di Santa Caterina a Formiello si trova a pochi minuti dalla stazione centrale di Napoli, facilmente raggiungibile con la metropolitana Linea 1, fermata Garibaldi.

Mimmo Jodice. Napoli Metafisica a Castel Nuovo

Quando: 13 aprile – 1° settembre 2025

Dove: Castel Nuovo (Maschio Angioino), Napoli – Cappella Palatina, Cappella delle Anime del Purgatorio, Armeria

Orari: Lunedì – Sabato, 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Ingresso: Gratuito domenica 13 aprile; nei giorni successivi secondo il biglietto d’ingresso del castello

Apre il ciclo Napoli Contemporanea 2025 la mostra Mimmo Jodice. Napoli Metafisica, un omaggio al grande maestro della fotografia italiana, allestito nei suggestivi ambienti storici di Castel Nuovo. Curata da Vincenzo Trione, l’esposizione propone oltre cinquanta scatti di Jodice dedicati alla città, in un percorso visivo e poetico che attraversa gli archetipi dell’immaginario metafisico: Lontananze, Archi, Colonne, Ombre, Apparizioni, Statue, Monumenti, Vuoti.

Ogni fotografia – sospesa tra realtà e visione – dialoga con opere di Giorgio de Chirico, costruendo un’inedita narrazione per immagini che intreccia memoria, silenzio e spaesamento. Napoli diventa così teatro di una metafisica urbana, raccontata dallo sguardo profondo e spirituale di un artista che non ha mai lasciato la sua città, restituendone l’anima più intima e misteriosa.

Promossa dal Comune di Napoli con Electa, la mostra è realizzata con la collaborazione dello Studio Mimmo Jodice e della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, e si inserisce nel progetto di valorizzazione di Castel Nuovo, già protagonista negli ultimi anni di importanti installazioni d’arte contemporanea.

Un evento imperdibile per chi ama la fotografia d’autore e desidera riscoprire Napoli attraverso lo sguardo visionario di uno dei suoi più grandi interpreti.

Come arrivare: Castel Nuovo si trova in Piazza Municipio, facilmente raggiungibile con la metropolitana Linea 1, fermata Municipio.

Enigmas di García de Marina in mostra alla Fondazione Foqus

Quando: 5 marzo – 3 aprile 2025, lunedì-venerdì dalle 10:00 alle 18:00

Dove: Fondazione Foqus, Via Portacarrese a Montecalvario 69, Napoli

Biglietti: Ingresso gratuito

Vernissage: Mercoledì 5 marzo ore 18:30, con la presenza dell’artista Arriva a Napoli Enigmas, la personale del fotografo concettuale spagnolo García de Marina, promossa dall’Instituto Cervantes e ospitata negli spazi della Galleria d’Arte Contemporanea “Portacarrese” della Fondazione Foqus, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della fotografia contemporanea e della poesia visiva. In mostra 31 opere che tracciano un percorso nei 13 anni di carriera dell’artista asturiano, noto per la sua capacità di trasformare oggetti quotidiani in strumenti di immaginazione. Lucchetti, posate, orologi, matite e specchi diventano protagonisti di composizioni surrealiste, sospese tra sogno e realtà. Ogni immagine è priva di titolo, invitando lo spettatore a un dialogo libero e personale con l’opera, in un gioco di simbolismi e significati. García de Marina è una delle voci più originali della fotografia concettuale europea: le sue opere sono state esposte in tutto il mondo – dal Museo Casa Grande in Messico al Museo Nazionale di Cuba fino all’Erarta Museum di San Pietroburgo – e nel 2021 una sua fotografia è stata scelta per il primo francobollo al mondo dedicato all’arte postale. Con Enigmas, l’artista propone un viaggio visivo in cui ogni scatto è un invito a “vedere oltre” e a riscoprire l’invisibile nell’ordinario. Come arrivare: Foqus è situata nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a pochi minuti a piedi dalla fermata Toledo della Linea 1 della metropolitana.

Scopri di più Monumentini di Luca Petraglia alla Casina Vanvitelliana di Bacoli Quando: 4 aprile – 4 maggio 2025

Dove: Casina Vanvitelliana, Bacoli (NA)

Orari:

• Venerdì: 17:00 – 22:00

• Sabato e Domenica: 09:00 – 13:00 / 14:00 – 22:00

• Festivi (21 aprile, 25 aprile, 1 maggio): stessi orari del weekend

Biglietti:

• Ingresso singolo adulto: €12

• Pacchetto 1 adulto + 2 bambini (3-10 anni): €12

• Bambini sotto i 3 anni: ingresso gratuito Alla Casina Vanvitelliana di Bacoli arriva Monumentini, la sorprendente mostra dell’artista Luca Petraglia che trasforma l’architettura storica in meraviglie costruite con mattoncini LEGO®️. Dal 4 aprile al 4 maggio 2025, il suggestivo edificio sul lago Fusaro diventa cornice di un evento unico, dove arte, ingegno e gioco si incontrano in un viaggio tra i capolavori dell’architettura italiana e internazionale. Per la prima volta, la Casina stessa è protagonista di una fedele riproduzione in LEGO®️, affiancata dal maestoso Teatro San Carlo di Napoli, anch’esso ricreato nei minimi dettagli. L’esposizione celebra il patrimonio culturale con una prospettiva creativa e accessibile, affascinando grandi e piccini. Luca Petraglia, artista specializzato nella costruzione di monumenti in mattoncini, ha dedicato anni alla realizzazione di modelli che uniscono estetica, storia e precisione tecnica. Dai palazzi barocchi agli edifici classici, le sue opere rappresentano un ponte tra gioco e cultura. Monumentini è l’occasione perfetta per un weekend in famiglia all’insegna della scoperta, in una location da favola che si trasforma in palcoscenico per la creatività. Come arrivare: La Casina Vanvitelliana è situata a Bacoli, facilmente raggiungibile da Napoli in auto o con la Cumana fino a Fusaro.

“Gli Anni. Capitolo 1” al Museo Madre di Napoli

Periodo: 19 dicembre 2024 – 19 maggio 2025

19 dicembre 2024 – 19 maggio 2025 Luogo: Museo Madre, Via Settembrini 79, Napoli

La mostra esplora l’eredità artistica di Napoli dal secondo dopoguerra a oggi, intrecciando opere della collezione permanente del Museo Madre con prestiti di collezioni pubbliche e private locali. Attraverso un percorso non cronologico, si racconta la memoria culturale della città con installazioni, fotografie e opere iconiche.

Tra i capolavori spiccano l’opera di Carlo Alfano Delle distanze dalla rappresentazione (1968-69) e Nord, Sud, Est, Ovest giocano a Shanghai di Luciano Fabro, oltre a una raccolta fotografica di Nan Goldin. Il titolo si ispira al romanzo di Annie Ernaux, riflettendo sul rapporto tra memoria e oblio.

Il progetto include collaborazioni con altre istituzioni e artisti contemporanei, offrendo un viaggio nella complessità dell’arte napoletana e il suo dialogo con la scena internazionale. Scopri di più sulla mostra

Impressionisti e la Parigi fin de siècle

Quando: 23 novembre 2024 – 27 aprile 2025, lunedì-venerdì 9:30 – 19:30; sabato e domenica 9:30 – 20:30

23 novembre 2024 – 27 aprile 2025, lunedì-venerdì 9:30 – 19:30; sabato e domenica 9:30 – 20:30 Dove: Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, Napoli

Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, Napoli Biglietti: Intero weekend 15€, feriali 13€, ridotto 10€ – Prenotazione al +39 3518403634

Dal 23 novembre, la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta accoglie una mostra dedicata agli impressionisti e alla Parigi fin de siècle, curata da Vittorio Sgarbi. Un percorso tra i capolavori di Monet, Renoir, Cezanne e altri maestri dell’impressionismo, che illustra l’evoluzione dell’arte tra il 1850 e il 1915, influenzata dai cambiamenti sociali e tecnologici dell’epoca. L’esposizione propone un’esperienza immersiva nel cuore della rivoluzione artistica parigina. Scopri di più

Andy Warhol: Triple Elvis

Date: Dal 25 settembre 2024 al 4 maggio 2025

Luogo: Gallerie d’Italia, Via Toledo 185, Napoli

Orari: Martedì-Venerdì 10:00 – 19:00, Sabato e Domenica 10:00 – 20:00 (chiuso il lunedì)

Biglietti: Intero €7, Ridotto €4 (Over 65), Gratuito per under 18 e clienti Gruppo Intesa Sanpaolo – biglietto su TicketOne (Link affiliato)

La mostra Triple Elvis presenta un’esposizione dedicata ad Andy Warhol, focalizzata sull’iconica opera del 1963 e arricchita da cicli grafici come Marilyn, Mao Tse-Tung e Electric Chairs. Questa esposizione unica esplora l’evoluzione artistica di Warhol negli anni Sessanta e Settanta.

Come arrivare: Le Gallerie d’Italia si trovano in Via Toledo, facilmente raggiungibili con la metropolitana Linea 1, fermata Toledo. Scopri di più

The World of Banksy: The Immersive Experience

Dove: Arena Flegrea Indoor, Mostra d’Oltremare, Napoli

Quando: 11 ottobre 2024 – 4 maggio 2025

Biglietti: Da 7€ a 16,50€, acquisto su TicketOne TicketOne (link affiliato)

Orari: Mercoledì – Domenica, 10:00 – 19:00

Questa mostra ti trasporta nel mondo dello street artist Banksy. Oltre 100 opere, incluse stampe, murales a grandezza naturale e videoarte, esplorano temi come la guerra e l’ipocrisia. Un’esperienza immersiva da non perdere per i fan della street art. Scopri di più

Come arrivare: Linea 2 metropolitana, fermata “Cavalleggeri Aosta”.

