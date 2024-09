Open Day dei Caseifici Agricoli: due giorni per gustare mozzarella e formaggi anche in Campania

© Napoli da Vivere

Due giorni per scoprire, nei caseifici agricoli e artigianali, i sapori dei formaggi lavorati, e qui in Campania della ottima mozzarella, con anche visite guidate, degustazioni, assaggi, laboratori per bambini e tanto altro

Il 21 e 22 Settembre 2024 in tutta Italia e anche in Campania ci sarà un particolare Open Day dei caseifici agricoli e artigianali che apriranno le porte a famiglie, appassionati, esperti e curiosi per far conoscere la loro storia e quella dei loro ottimi prodotti.

Una festa e un’iniziativa che si svolge in tutta Italia e che darà l’opportunità di entrare nei caseifici e nelle stalle e far conoscere la propria attività ed i propri prodotti.

Un’ occasione per scoprire nel luogo di produzione i sapori dei formaggi lavorati, e qui in Campania della ottima mozzarella, con anche visite guidate, degustazioni, assaggi, laboratori per bambini e tanto altro conoscendo il “ciclo di vita” dei formaggi, dalla rottura della cagliata al momento della degustazione.

Anche in Campania parteciperanno dei Caseifici

In Campania il settore dei Caseifici è vasto ma, alla data, non avevano aderito in molti a questa bella festa. Tra i tesori della nostra regione ci sono tanti ottimi formaggi e prodotti caseari preparati principalmente con latte bufalino e vaccino ed in particolare l’ottima mozzarella di Bufala della Campania.

Ogni caseificio che partecipa all’Open Day offrirà un suo programma di degustazioni guidate, tra formaggi spesso accompagnati da salumi e pane artigianale, e ci farà conoscere la sua storia e le sue lavorazioni. Tante bontà da conoscere ed assaggiare. Il programma dei caseifici aderenti è in continuo aggiornamento e lo trovere alla fine nei link.

Al Momento le aziende da visitare sono :

