Jazz a Pietrarsa: Concerto Jazz all’ex opificio borbonico

Il Trio Jazz Do It in concerto al Museo di Pietrarsa

Contenuto sponsorizzato #adv

Domenica 13 aprile, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospiterà un evento che unirà la passione per il jazz e la bellezza di uno dei luoghi più suggestivi della Campania. NOMEA, brand di eventi internazionali, presenta il concerto “Jazz a Pietrarsa”, un’opportunità unica per immergersi in un’esperienza musicale senza tempo con il trio Jazz Do It.

Il gruppo Jazz Do It, formato dalla potente voce di Lisa Iavarone, dal talento alla batteria di Emilio Pietropaolo e dalla chitarra di Antonio Palumbo, proporrà un repertorio di standard jazz e cover internazionali. Le melodie più celebri verranno rivisitate e reinterpretate con un’energia e uno stile che renderanno ogni brano un’esperienza nuova, capace di coinvolgere anche i più appassionati del genere.

Il concerto si terrà all’interno di un contesto storico affascinante: l’ex opificio borbonico di Pietrarsa, uno dei luoghi più suggestivi della Campania, che ora ospita il Museo Nazionale Ferroviario. Qui, tra locomotive storiche e un’atmosfera che fonde cultura e innovazione, il pubblico potrà godere non solo di un concerto di altissimo livello, ma anche della possibilità di visitare liberamente le collezioni del museo.

L’evento è stato organizzato da NOMEA, un brand riconosciuto a livello internazionale che promuove eventi di grande qualità. Il marchio è stato insignito del “Premio Nativity in The World” durante il 30° Concerto dell’Epifania 2025, a testimonianza della sua crescente influenza nel panorama culturale.

Con posti limitati, è fondamentale prenotare in anticipo per non perdere questa straordinaria opportunità di ascoltare il jazz in un ambiente unico. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata facilmente tramite un messaggio WhatsApp al numero 3756139180.

Concerto Jazz al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Quando: Domenica 13 aprile 2025

Domenica 13 aprile 2025 Orari: Biglietteria dalle 17:30 – Inizio evento alle 18:30

Biglietteria dalle 17:30 – Inizio evento alle 18:30 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto: €15 (Ingresso Museo + concerto)

€15 (Ingresso Museo + concerto) Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 3756139180. Scopri di più su www.nomeaeventi.it

Contenuto sponsorizzato #adv