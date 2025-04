Tornano i Negrita a Napoli: live alla Casa della Musica il 9 aprile 2025

foto Michele Piazza

Eccoli di nuovo sui pachi italiani: il tour dei Negrita inizia l’8 aprile da Roma e sarà a Napoli il giorno successivo alla Casa della Musica con i Negrita che vogliono riprendersi la scena di grande gruppo musicale alternativo, che vuole dare voce agli emarginati e ai liberi pensatori

I Negrita saranno in concerto a Napoli, alla Casa Della Musica di Fuorigrotta, il 9 aprile 2025 con il loro nuovo “Canzoni per Anni Spietati Tour”. I Negrita hanno da poco celebrato i loro 30 anni di carriera con un grande concerto sold-out a Milano il 27 settembre 2024 ed è da poco uscito l’undicesimo album in studio del gruppo musicale italiano Negrita, pubblicato il 28 marzo 2025 “Canzoni Per Anni Spietati” che dà il nome al Tour.

E, a sei anni di distanza dall’ultimo album in studio, il disco è un concept album di successo che rappresenta un vero e proprio atto di libertà creativa e di pensiero. E questo già si capiva perché il 17 gennaio è uscito in radio e su tutte le piattaforme, “Noi Siamo Gli Altri”, un brano profondo che rimarca la libertà di pensiero con un testo importante che vuole andare oltre le convenzioni e che ha riscosso un grande successo.

I Negrita tornano in concerto a Napoli il 9 aprile 2025 con una tappa del nuovo tour "Canzoni per Anni Spietati", ispirato all'ultimo album appena pubblicato. Il live si terrà alla Casa della Musica di Fuorigrotta, e includerà sia i nuovi brani che i grandi successi della storica band toscana.

Con questo tour i Negrita vogliono riprendersi la scena di grande gruppo musicale alternativo

E, con il tour che inizia l’8 aprile da Roma e che sarà a Napoli il giorno successivo alla Casa della Musica i Negrita vogliono riprendersi la scena di grande gruppo musicale alternativo, che vuole dare voce agli emarginati e ai liberi pensatori, un gruppo non allineato che si sente rappresentato da nessuno rimanendo sempre coloro che sognano un mondo migliore, rimanendo una delle band più autentiche e critiche del panorama musicale italiano.

“Canzoni per Anni Spietati Tour” porterà i Negrita in giro per l’Italia proponendo per la prima volta live i brani del nuovo disco accanto ai grandi successi che hanno segnato la loro storia. Inizio Tour 08/04/2025 – Roma – Atlantico, seconda tappa il 09/04/2025 a Napoli – Casa Della Musica ultima 01/05/2025 a Nonantola (Mo) al Vox Club.

Quando: Mercoledì 9 aprile 2025 – Inizio concerto ore 21:00 (apertura porte dalle ore 19:30)

Mercoledì – Inizio concerto ore (apertura porte dalle ore 19:30) Dove: Casa della Musica , Via Barbagallo 115 – Fuorigrotta, Napoli

Via Barbagallo 115 – Biglietti: Disponibili su TicketOne, prezzo a partire da circa €40 + diritti di prevendita e commissioni.

