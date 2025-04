Drop of Wonder a Villa Campolieto: un’esperienza immersiva tra arte, storia e sapori

villa campolieto

Napoli da Vivere è media partner ufficiale dell’evento - Contenuto Sponsorizzato

Sabato 12 aprile 2025 Villa Campolieto si trasforma nel cuore pulsante della creatività con Drop of Wonder, l’evento che fonde spettacolo, cultura e degustazione in un’unica notte fuori dal tempo. Un aperitivo visionario che promette di incantare i sensi e risvegliare la meraviglia in uno dei luoghi più iconici del Miglio d’Oro.

Napoli da Vivere, sempre in prima linea per raccontare il meglio degli eventi sul territorio, è orgogliosa di essere media partner ufficiale di questo appuntamento imperdibile.

Un viaggio tra suggestioni teatrali, degustazioni esclusive e performance uniche

Dalle 18:00 all’1:00, le sale monumentali e gli spazi all’aperto di Villa Campolieto ospiteranno performance teatrali, musica dal vivo, arte contemporanea e tasting experience d’eccellenza. Drop of Wonder è molto più di un evento: è un’esperienza immersiva in cui estetica, gusto e visione si fondono per creare un’atmosfera irripetibile.

Il programma della serata

Art Performance

Tra i momenti più attesi, lo spettacolo Steampunk Show firmato Circo Nero Italia: luci, costumi e personaggi visionari per un viaggio teatrale fuori dagli schemi.

A seguire, il live show di H.E.R., violinista elettrica che fonde energia e poesia in un set sonoro ad alto impatto emotivo.

In chiusura, il dj set Zona de Frontera di Vincenzo Cipolletta e Danilo De Santo accenderà l’atmosfera con sound eclettici e vibranti.

Tasting Experience

Gin Experience: degustazione di 11 etichette premium selezionate

Food Corner a cura di Tavernetta Colauri + street food

+ street food Saint Germain Tasting Point: scoperta di aromi sofisticati e pairing sorprendenti

Salotto Creativo

Uno spazio dedicato all’arte visiva con live painting, installazioni e momenti di ispirazione collettiva. Perfetto per chi cerca connessioni autentiche e creatività condivisa.

Museum Tour (su prenotazione)

Per chi sceglie il biglietto completo, sarà possibile partecipare al tour guidato della mostra “Dall’uovo alle mele: la civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano nel I sec. d.C.”, allestita al piano nobile della villa. Un’occasione imperdibile per scoprire la storia del gusto ai tempi dei Romani.

Biglietti e prenotazioni

Biglietti in prevendita:

– Ingresso con tour mostra: €20

– Ingresso evento: €15

Ingresso al botteghino:

– €15 entro le ore 20:00 con prenotazione su Eventbrite

– €20 dopo le 20:00 o senza prenotazione

Prenota subito il tuo biglietto su Eventbrite per non perdere l’occasione di vivere una notte indimenticabile tra performance, arte e degustazioni.

Come arrivare e dove parcheggiare

Villa Campolieto si trova in Corso Resina, 283 – Ercolano (NA), nel cuore del Miglio d’Oro. Sono disponibili diverse aree di sosta:

Parcheggio interno custodito – Corso Resina 283 (80 posti) Parcheggio Miglio D’Oro – Corso Resina 322 (60 posti) Parcheggio Villa Favorita – Corso Resina (50 posti) Parcheggio Scavi di Ercolano – Via dei Papiri Ercolanesi (200 posti) Parcheggio non custodito – Via Marittima, 30

Perché non puoi mancare

Drop of Wonder è l’evento perfetto per chi vuole vivere una serata alternativa a Napoli, tra arte contemporanea, cultura storica e piaceri del palato. Un’occasione per scoprire Villa Campolieto sotto una nuova luce e lasciarsi ispirare dalla bellezza del patrimonio vesuviano.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.