Ho visto Maradona al Teatro Troisi: Peppe Iodice ritorna a Napoli con il suo nuovo spettacolo

Ritorna al Teatro Troisi a Napoli, e poi a Salerno, il nuovo e divertentissimo spettacolo di Peppe Iodice

Ancora nuove date per vedere Peppe Iodice con il suo nuovo e divertentissimo spettacolo dal titolo “Ho visto Maradona” e per ridere fino alle lacrime. L’ artista napoletano sarà dal 3 al 13 Aprile 2025 al Teatro Troisi di Napoli e poi il 25 aprile e il 26 e 30 a Salerno al Teatro delle arti.

Stavolta il grande Peppe ci racconta di cosa accadrebbe se si potesse morire per un giorno soltanto, trascorrendo 24 ore insieme ai personaggi famosi di ogni tempo e soprattutto insieme a Lui… che comanda tutto. Probabilmente al nostro ritorno nulla sarebbe più come prima..

È questa l’idea che muove le fila del nuovo spettacolo di Peppe Iodice, un divertente espediente narrativo che permette al comico napoletano di essere ancora più libero, sincero e autentico, per affrontare, a modo suo, tutti i temi più caldi della nostra vita da un angolazione del tutto nuova.

Prenota Ora e Vivi un’Esperienza Indimenticabile Non perdere l’occasione di assistere a “Ho visto Maradona” di Peppe Iodice, uno spettacolo unico e irriverente a teatro Troisi di Napoli. Vivi 2 ore di comicità senza filtri e verità sorprendenti: acquista subito il tuo biglietto e preparati a rivoluzionare il tuo modo di vivere il teatro! Prenota ora i tuoi biglietti su TicketOne (link affiliato)

Sul palco con Peppe gli amici di sempre, ma anche ospiti…… indesiderati

E sul palco con Peppe Iodice gli amici di sempre, ma anche ospiti indesiderati che renderanno questo spettacolo unico in ogni replica, portando gli spettatori a divertirsi ‘Aldilà’ di ogni ragionevole dubbio. In pratica a vedere tutte le sere ‘la morte con gli occhi’.

Un nuovo e divertente lavoro di Peppe Iodice, con la benedizione e la regia di Francesco Mastandrea, che ci racconterà la “sua” verità che è stata condivisa in questi ultimi anni con milioni di telespettatori e frequentatori del web

